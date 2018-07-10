宝贝想看电视？做到这几点，看一会也无妨

很多宝宝都喜欢看电视，虽然电视对宝宝的成长发育有一定的好处，但务必要适合而止才能保障孩子的健康。如何让宝宝科学看电视，宝妈只需要做到这几点：

宝宝看电视，这些事项需注意：

1.年龄

1岁之前，宝宝视力还处在发育阶段，如果长时间看电视，往往会影响宝宝视力发育，因此，最好2岁以后再给宝宝看电视。

2.控制时间

宝宝还不满两岁，那么看电视的时间应控制在10分钟以内，不可超过15分钟，2岁以上的宝宝时间不可超过20分钟。如果宝宝被电视情节所吸引，宝妈可以拿出事先准备好的玩具，等到结束，跟宝宝一起玩游戏，转移注意力。

3.选择合适的电视节目

宝妈在给宝宝选择电视节目时，最好先看一遍，进行“审核工作”，选择合适的电视节目。

4.声音

电视声音不能太大，否则会伤害到宝宝听力。

5.距离

如果宝宝离电视距离太近，对宝宝视力也会造成影响伤害。因此，为了保护宝宝视力，宝宝离电视的距离最好在2m以上。

6.光线

为了不影响宝宝视力发育，家长要让宝宝在明亮的灯光下看电视，这样可以减少电视屏幕光线对宝宝眼睛的刺激。

7.姿势

不要让宝宝睡着或是躺着看电视，家长在宝宝面前要树立榜样，端坐看电视，这样才不会影响宝宝视力发育。

怎么让宝宝科学看电视

1.适当交流

宝宝很容易被电视里面的情节所吸引，手舞足蹈，这时候宝妈也要参与其中，积极地跟宝宝进行互动，并给出相应的反应，甚至可以跟宝宝一起做动作，提升亲子感情。

2.跟现实生活紧紧相连

宝妈在宝宝看电视的时候，可以将电视中的情节与现实生活中相结合，让宝宝了解生活中的点滴，这对宝宝的学习与认知都非常有利。

3.建立共同爱好

电视节目有很多，家长要从中发现了解宝宝为什么喜欢，在交流时制造一些话题，尽量与宝宝有共同语言。

4.父母的陪伴

宝宝容易缺乏安全感，因此，父母最好陪伴在宝宝身边，一起看电视。

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