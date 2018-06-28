宠女儿的正确姿势，你做对了吗？

女儿是父母贴心小棉袄，乖巧懂事让人喜欢。家长都喜欢宠着女儿，但是“宠”也要注重方法，下面这几条建议你一定会用得着：

1.多多鼓励

建议父母多鼓励孩子做些自己能做到的事情，比如收拾房间，不要什么事情都帮孩子做，惯着孩子。不家长还要鼓励孩子去探索感兴趣的东西，让她们始终保持好奇心。宝宝小很喜欢幻想，这时候父母所要做的就是鼓励她们去想象，培养她们的想象力。

孩子放寒暑假期间，家长可以带着孩子外出游玩，这样不仅能陶冶孩子的情操，也能开拓孩子的视野，帮助她们了解认识外面的世界。

2.做孩子的朋友

在教育孩子时，父母要站在平等位置上，这样才能更好地了解孩子的想法，坐良好的沟通。如果总是喜欢责怪孩子，那么孩子往往不愿跟父母说出心里话。与此同时，在日常生活中，父母要细心观察孩子，看看她们喜欢什么，进行适当培养，因材施教，这样才能更好地挖掘孩子的潜能。

3.换位思考，有同情心

善良、有同情心是做人的基本底线，因此在教育女儿时要让孩子保持一颗善良之心，教会她们换位思考，这样日后在人际交往上才会更加顺利。给孩子讲故事或是看动画片的时候灌输这种思想，这对孩子以后成长是非常有帮助的。

4.给孩子足够的爱

家庭氛围对孩子成长非常关键，有爱的家庭孩子会生长得更好，因为父母之间的爱会感染给孩子，对爱的感受也更加敏感。她们会通过爱来学习如何去关爱别人，温暖他人。

在孩子小时候家长不妨从这几个方面着手，培养孩子各方面的能力，帮助女儿建立良好性格。父母也要在孩子面前树立好的榜样，以身作则。

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