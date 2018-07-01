进入备孕期，要留意的不仅是叶酸！

备孕期，很多女性朋友都会及时补充叶酸，避免胎儿畸形，但除了在备孕期间吃叶酸之外，还有其它要注意的事，我们一起来看看：

1.调整作息

现代人大多喜欢熬夜，作息时间不是很规律。在备孕期间，就需要改正这个坏习惯，养成好的作息习惯，早睡早起，及时调整作息时间。要知道只有好的睡眠才能让身体变得健康，排卵变得更正常。

2.合理饮食

备孕期间不可暴饮暴食，更不能吸烟喝酒。所以在备孕之前，要改正吸烟喝酒的坏习惯，保证合理饮食，多吃新鲜蔬果，补充适当的维生素。这样可以将身体调整到最佳状态。

3.孕前检查

备孕前，夫妻双方需要做全面的身体健康，确定双方身体是否健康，等到确定之后再进行备孕，这样才能保证胎儿健康发育。如果检查发现，身体存在某些问题，那么先解决问题，等到身体条件允许，再进行备孕，这对胎儿孕妈都有益。

4.注意药物

在备孕前3个月至半年，不建议盲目使用药物，因为药物很可能对胎儿会造成不利。如果在备孕期间，需要服用药物，那么最好先咨询一下医生。如果医生建议停药，那么在停药之后1-2个月，再进行备孕。

特别提醒各位，备孕成功之后会出现恶心呕吐、嗜睡、乳房变大、尿频等一系列症状。因此，一旦发现上述症状，建议用验孕棒验孕，必要时就医确认。

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