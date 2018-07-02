这七种食物常吃吗？难怪你长痘

痤疮是一种常见的皮肤病，影响着世界上近10%的人口。许多因素会导致痤疮，比如细菌，激素，堵塞的毛孔和炎症。饮食和粉刺之间的联系一直存在争议，但最近的研究表明，饮食对痤疮的发展起着重要的影响。下面，将给大家罗列引起痤疮的7种饮食：

1.精制谷物和糖

有痤疮的人往往比很少或没有粉刺的人消耗更多的精制碳水化合物。

富含精制碳水化合物的食物包括：

（1）面包、饼干、麦片或用白面粉做的甜点。

（3）用白面粉做的面食。

（4）白米和米粉。

（5）苏打水和其他含糖饮料。

（6）甜味剂如甘蔗糖，枫糖浆，蜂蜜或龙舌兰。

2.乳制品

许多研究发现，青少年的奶制品和痤疮的严重程度有关联。经常饮用牛奶或冰淇淋的年轻人患痤疮的可能性是正常人的四倍。众所周知，牛奶可以增加胰岛素水平，而不影响血糖，这可能会加重痤疮的严重程度。

3.快餐

痤疮与食用富含热量、脂肪和精制碳水化合物的西式饮食密切相关。快餐食品，如汉堡、鸡块、热狗、炸薯条、苏打水和奶昔，是典型的西方饮食的主要成分，可能会增加痤疮的风险。一项针对5000多名中国青少年和年轻人的研究发现，高脂肪饮食会增加43%的痤疮风险，而经常吃快餐会增加17%的风险。

4.富含欧米加-6脂肪酸的食物

含有大量欧米加-6脂肪酸的饮食，如典型的西方饮食，会导致炎症和痤疮的增加，这可能是因为西方饮食中含有大量的玉米和豆油。

5.巧克力

一些非正式的调查表明吃巧克力会增加患痤疮的风险，但这还不足以证明巧克力会引起痤疮。

6.乳清蛋白粉

乳清蛋白是一种膳食补充剂。它是氨基酸亮氨酸和谷氨酰胺的丰富来源。这些氨基酸使皮肤细胞生长和分裂更快，这可能导致痤疮的形成。

7.敏感的食物

有人认为，痤疮的根部是一种炎症性疾病。事实证明，抗炎药物，如糖皮质激素，是治疗严重痤疮的有效方法，痤疮患者的血液中炎症分子水平升高。食物可能导致炎症的一种方式是食物敏感性，也被称为延迟超敏反应。当你的免疫系统错误地将食物识别为威胁，并对它发起免疫攻击时，就会产生食物过敏。这导致了高水平的促炎分子在全身循环，继而可能加重痤疮。

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