新西兰女总理公布BB名字，超级甜~

前不久，新西兰女总理阿德恩生下一名女宝宝，引发当地民众热议，人们纷纷猜测宝宝的名字。6月24日，阿德恩和她的老公宣布了女儿的名字——妮薇·蒂阿洛哈·阿德恩·盖福德( Neve Te Aroha Ardern Gayford)，简称“妮薇·盖福德”，很甜有没有~

给女儿取名寓意深刻

阿德恩表示，跟其他父母一样，她和老公为了给宝宝取个好名字，还特地准备了一份名字的备选清单。她说：“我们想等宝宝出生后再决定取哪个名字比较好，最后给宝宝取了妮薇这个名字。妮薇的意思是‘明亮、光芒和白雪’，我们对这个名字十分喜欢。当我们一看到女儿，就认为妮薇这个名字非常适合她。”

阿德恩还表示，女儿名字中的“蒂阿洛哈”，意思是“爱”，除了表达父母对孩子的爱以外，还也是感谢毛利部落相助的一种方式。另外，“蒂阿洛哈”也是阿德恩家乡附近一座山的名字。

希望孩子们未来开心择业

在接受采访时，阿德恩还特别说到：“我希望，孩子们，不管是男孩还是女孩，未来都能够自由地选择养家的方式，也可以用他们喜欢和开心的方式择业。”

据悉，阿德恩生下女儿后，包括英国女王伊丽莎白二世、苏塞克斯公爵哈里和公爵夫人梅根等皇室成员以及各国领导人纷纷发来了贺信，这令她受宠若惊。

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