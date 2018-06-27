宝宝到这个月龄才能用驱蚊液，妈妈可别犯错！

又到了蚊虫肆虐的季节，为了让宝宝免受“袭击”，不少妈妈准备了各种驱蚊产品。今天的《育儿科学营》就和大家聊聊宝宝宝宝能用驱蚊液吗？几个月能用？

大家可以给宝宝使用驱蚊液，但不是所有部的驱蚊液都能给宝宝使用。而且需要注意的是，新生宝宝免疫系统还未完全建立，不建议使用驱蚊液，即使是纯天然的驱蚊剂也最好不要使用。等宝宝满2个月，可以使用经过筛选的驱蚊产品。

想给宝宝选择安全有效的驱蚊产品，大家一定要看成分。目前，适合宝宝使用的驱蚊成分有：柠檬桉叶油（OLE）、埃卡瑞丁（Picaridin）、驱蚊酯（伊默宁）、避蚊胺（DEET）。建议大家按宝宝月龄选择：满2个月宝宝可以使用含有驱蚊酯（伊默宁）和避蚊胺的驱蚊产品，不建议6个月以下宝宝使用含有埃卡瑞丁（Picaridin）的驱蚊产品，也建议3岁以下宝宝使用含有柠檬桉叶油（OLE）的驱蚊产品。

其中，避蚊胺（DEET）是宝宝最常用的驱蚊产品。大家在挑选时请注意，避蚊胺的浓度并不是浓度越高越好。浓度超过50%，驱蚊效果并不会随之提升。通常而言，满2个月宝宝使用DEET推荐浓度为10-30%。如果是婴儿专用的驱蚊液，DEET的浓度应低于10%。

宝宝使用驱蚊液的TIPS：

1．观察宝宝是否对驱蚊液过敏。大家最好先喷在自己手上，再涂抹在宝宝皮肤上。

2．不要涂抹在宝宝的皮肤伤口（湿疹、痱子等）上，避免造成皮肤发炎。

3．不要在宝宝手脚上涂抹驱蚊液，防止他把驱蚊液舔进嘴里，引起中毒。

除了给宝宝使用驱蚊液，大家还可以用以下方法给宝宝防蚊：

√ 远离蚊虫较多的地方

大家最好不要带宝宝去花园、草丛、污水沟、垃圾桶等蚊虫较多的地方。另外，外出时，在宝宝的推车或安全提篮上可以挂上蚊帐，这样蚊虫就不容易接近宝宝啦！

√ 使用蚊帐和纱窗

对宝宝而言，最好的防蚊方法是物理防蚊。蚊帐和纱窗既能保持空气正常流通，又能有效的把蚊子隔离在外面，非常适合给宝宝使用。蚊帐和纱窗容易破损，大家要经常检查更换哦~

√ 使用清凉油和风油精

大家可以打开清凉油或风油精的盖子，注意要放在宝宝够不到的地方，驱蚊效果也很不错。宝宝在进蚊帐前，不妨在蚊帐上滴上一些风油精，防蚊效果更好。

√ 做好室内卫生

特别是厨房和厕所，垃圾一定要及时处理掉，避免滋生蚊虫。窗户最好也装上纱窗，这样既透气又防蚊。

√ 出门穿浅色衣物

带宝宝出门，大家要记得给他穿浅色衣物减少蚊虫叮咬。如果去草木繁盛的地方长时间活动，建议大家给宝宝穿上长裤或长袜。

√ 勤洗澡

经常洗澡能把身上的汗液洗掉，减少宝宝被蚊子叮咬的可能。但记住不要用香味浓郁的肥皂和沐浴液给宝宝洗澡，避免引来一些蚊虫。另外，艾叶散发的特殊香味有驱蚊功效，大家可以用艾叶水给宝宝洗澡。

虽然千防万防，但难免有漏网之鱼。如果宝宝被蚊虫叮咬应该怎么处理呢？

★ 普通蚊虫叮咬

一般来说，宝宝被蚊虫叮咬反应不会很大，往往会引起皮肤瘙痒或轻微刺痛、肿胀，会自行好转，大家不用太担心。

如果局部皮肤没有严重反应，这时大家可以用肥皂水将被叮咬的部位清洗干净，然后将小苏打水、冰块和炉甘石洗剂混合在蚊虫叮咬的地方涂抹。请注意，如果叮咬的部位靠近宝宝的眼睛或生殖器，就不能用小苏打水或炉甘石洗剂涂抹了。

还有，也可以在患处涂抹小蜜蜂紫草膏、清凉油、薄荷膏等止痒消肿药膏，或者用冰过的茶包、新鲜的罗勒叶敷贴，都可以有效缓解皮肤瘙痒。

另外，大家最好勤给宝宝剪指甲，避免宝宝把伤口抓破。一旦宝宝将伤口抓破，有可能会导致毒素扩散，出现脓包疮。

★ 严重蚊虫叮咬

如果叮咬处及其周围红肿、肿胀严重，那么可能是过敏了。此时最好及时就医，医生通常会给开一些抗组胺类药物来缓解不适。如果宝宝皮肤发红、肿胀＞24小时，而且疼痛加重，这可能是一种强烈的过敏反应，请尽快就医治疗。如果宝宝出现嘴唇肿胀、喘息、呼吸困难、腹痛、呕吐、心跳加速等症状，一定要立即就医。

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