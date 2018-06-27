有娃的看过来！厨房里这玩意可是致癌物

梅雨季来了，家里到处湿漉漉，各种黑乎乎的霉菌悄然出现在家里墙面、厨房灶台、洗手盆的边边角角……其中每天都在使用的厨房是重灾区！

前段时间，达妈看了一个小视频，大吃一惊！厨房里的那些小黑点竟然那么可怕！检测结果显示，这家厨房中细菌、真菌都达到40万个每平方厘米。而根据空气质量标准，空气菌落总数≯2500个每平方米的。她家是日常空气菌落总数标准的160倍，也就说严重超标！

霉菌危险系数可致癌

大家可别忽视这些霉菌，各个危险系数都不小。这里给大家说说常见的几种霉菌：

△ 金黄杆菌

这是一种条件致病菌，喜欢“欺负”免疫力低的人群，比如老人、孩子、亚健康人士等。长期生活在这种霉菌环境下容易引起感染，甚至可引起肺炎、脑膜炎、败血症等。

△ 青霉菌

在这次的检测中，青霉的存在感也很强。其可以产生有毒性的孢子悬浮在空气中，一旦飘落到食物中容易导致食物霉变。如果没注意吃了霉变的食物，可引起肠胃不适，损害身体健康。

△ 曲霉菌

这种霉菌虽然比前2种占比少，但不容小觑。据相关资料显示，其通常可致角膜炎、眼内炎，偶见引起巩膜炎、结膜炎及泪囊炎。需要注意的是，曲霉菌中一些菌系能产生一种黄曲霉毒素。这是一种毒性非常强的病毒，已被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构划定为1类致癌物。它的危害性在于对肝脏阻止有破坏作用，严重可造成肝癌甚至死亡。

那么，问题来了，我们该如何去除和预防家中霉菌？

☛ 去除

先找到湿气重的地方，比如会漏的水管等，及时加以修补：

1. 备好护目镜、橡皮水套和口罩。打开窗户，并关上门，以免影响其他区域。

2. 窗帘、衣服、垫子、玩具等软性家具和物品应彻底清洗。

3. 不要将化学品直接喷洒在霉菌上，以免孢子扩散到空气中。正确的做法是准备一盆肥皂水(温水)，抹布浸湿后擦拭霉菌，清除干净后把脏抹布放入塑料袋中丢弃。

4. 取另一条干净的抹布，将表面擦干，然后用吸尘器清理屋内各个角落，以去除残留的孢子。

5. 如果干式墙或天花板、瓷砖等吸水或渗透性材质被霉菌严重破坏，最好丢弃。

6. 如果霉菌是因下水道而滋生，且数量很多，或霉菌滋生处>0.9平方米，建议请专业人士来清理。

☛ 预防

1. 减少水蒸气的出现

做饭或洗澡时，打开窗户或使用风扇，并关上门。如果在房间内晾衣服，建议打开窗户，关上门。

2. 保持通风

每天早上打开卧室门至少15分钟，其他房间也应尽量保持通风，尽可能开门。另外，家具和墙壁之间应留有一定空间，以便空气流通。

3. 保持干燥

使用吸湿器，将其放于窗户下面，避免湿气在玻璃水形成水珠。厨卫的话，应及时清理并弄干积水或水渍处。

4. 不给霉菌生长条件

如果浴室用帘幕，应经常更换。在去除霉菌后，可以用抗霉菌或可避免水珠凝结的油漆重新粉刷墙面。如果家里贴壁纸，可以用抗霉菌的浆糊。

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