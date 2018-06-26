警察被狗吓到 开枪射中女童

日前，美国一名警察在处理一起家庭纠纷时，疑似被突然的狗叫声吓到，连开两枪，导致一9岁女孩的眼睛被子弹碎片击中。事情发生后，警方立即将这名警察免职，并对他提出了指控。

警察处理家庭纠纷，被狗吓到连开两枪

事发当天，美国堪萨斯州一名女子向警方报案称，自己的丈夫把枪塞进嘴里想要自杀。警员贝兹立即赶往现场进行处理，到达事发地后贝兹发现该男子十分冷静地站在屋外，身上也没有任何枪械。于是，贝兹决定进入屋内，查看报警女子是否安全。

当贝兹走进一间有数名孩子和狗狗的房间时，其中一只狗狗突然大叫起来，贝兹疑似被吓到，竟对着狗和一名9岁女孩连开两枪。

警察受到免职处分，案件进入司法程序

子弹虽然没有直接命中女孩的身体，但是子弹碎片还是打中了她的眼睛，女孩立马大哭。另外，宠物狗也因被子弹碎片击中而受伤。

事件发生后，贝兹受到了免职处分，并被以联邦重罪“使用致命武器施加攻击”起诉至法院。根据美国法院的审理程序，这起案件还处于听证会阶段，并没有做出判决。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)