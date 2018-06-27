儿童坠楼事件再发！暑假要到了家长可得长点心

前几天，杭州又发生一起幼童高空坠楼事件。暑假就快来了，希望大家更加重视孩子的居家安全，避免悲剧再发生。

6月21日晚上6点多，杭州丁桥丁兰路上的阳光逸城小区一名小女孩从12楼掉到一楼水泥地上。地上留下一摊血，和小女孩一只粉红色的小凉鞋。

据了解，出事的是四口之家的小女儿，才4岁。当时，小女孩爸爸还没下班，妈妈去接上培训班的大女儿，小女儿独自一人在家。他们家只有客厅外面没有防盗窗，而小女孩就是从客厅外面的阳台上掉下去的。

小女孩妈妈把大女儿接回家到了小区，看到地上的小女儿整个人都呆了。小女孩的姐姐一直嚎啕大哭。随后，小女孩被急救后送医抢救，然而还是没能挽救她的生命。

之后，江干区公安分局发布该则事故的通报——

6月21日18时25分，江干区公安分局丁兰派出所接群众反映称辖区阳光逸城某楼下有一名女童坠楼，民警迅速赶赴现场处置，配合120医护人员对坠楼女童进行急救。医护人员后将坠楼女童送至医院进行抢救，19时45分，医院宣布该女童经抢救无效死亡，目前，公安机关正对该事件开展调查。

其实，类似的悲剧上个与余姚锦绣天城小区也发生一起。

5月28日晚，这位妈妈也是出去接补习班的女儿，把儿子一人留在家中。万万没想到，儿子从唯独没有防盗窗的阳台坠落，最终经抢救无效死亡。

再次强调，请各位家长谨记，不管什么原因，千万不要把年幼的孩子单独留在家中！

此外，高层住户应做好必要的预防工作，防止孩子高空坠落：

1. 特别是有孩子的家庭，应检查家中各个窗户的情况，最好都能上锁。

2. 栏杆建议避免横向设计，以免儿童攀爬坠落。

3. 中高层(9层以上)、高层的住宅阳台防护栏高度≮1.1m。如果是超高层或处于寒冷地区，阳台防护栏建议采用实体栏板，更牢固安全。≤7层的多层以及底层住宅的阳台防护栏净高≮1.05米。

4. 注意阳台防护栏的每一根栏杆之间的净距离，≯0.11米，否则孩子的头容易钻出去。

5. 儿童房开窗的缝隙不能太大，建议≯12cm，可使用左右滑窗轨道限制器或平开折叠窗保护锁链。

6. 便于孩子攀爬的沙发、床、桌子等家具应尽量和窗台保持一定距离，家长应及时清理阳台和窗台附近的杂物。

7. 平时给孩子进行必要安全知识教育。

8. 如果小区存在安全隐患，业主可以通过业主委员会提出公共设施改造投票，由物业对小区内进行加装。

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