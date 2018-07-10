坚果这么美味 准妈咪你挑对了吗

孕期饮食很重要，这关系着宝宝能否健康发育。很多孕妈会选择吃些干果作为零食，这确实是不错的想法，不过吃哪些干果比较好呢？育姐这就给大家挑出来：

哪些坚果适合准妈妈

1.松籽

松籽不仅富含维A与E，还富含皮诺敛酸，能延长寿命美容养颜之外，还有祛病强身、防癌抗癌的功效。松子仁所富含的油酸酯则有润肺止咳，促进排便等效果。

2.腰果

腰果富含维生素与蛋白质，它能有效缓解孕妈疲劳补充体力，让原本干燥的皮肤得到有效改善，同时还能补充孕妈所需的铁元素与锌元素。

3.板栗

板栗脂肪含量低，可以入药，人体所需的蛋白质、脂肪、B族维生素都可以通过板栗获得。

4.花生

花生的营养价值不弱于鸡蛋牛奶，也容易被人体所吸收，花生皮还具有补血的功效。

5.南瓜子

南瓜子含有胡萝卜素、氨基酸以及维生素A、B、B2。不仅可以预防孕妈出现营养不良的情况，还能驱除蚊虫，避免蚊虫叮咬。

6.核桃

想要宝宝以后更加聪明，那么孕妈在孕期可以多吃点核桃，核桃里所含的磷脂能促进大脑皮质发育。另外，核桃仁还含有丰富的赖氨酸、谷氨酸、维生素E等。

7.瓜籽

能避免肝胆疾病的出现，但不同瓜籽作用也是不一样的。南瓜籽可以预防肾结石病，西瓜籽具有止血健胃功效，而葵花籽则可以降低胆固醇。

8.榛子

榛子不仅含丰富的矿物质，还有丰富的维生素与烟酸、不饱和脂肪酸，经常性食用可以明目健脑，对孕妈身体是非常有利的。

9.开心果

开心果不仅含有人体所需的各种矿物质与维生素，还含有烟酸、泛酸、油脂等。其中油脂能帮助孕妈排出体内毒素，同时还能治疗神经衰弱、浮肿、贫血、营养不良等疾病。

孕期吃坚果需注意哪些

1.小心用石蜡美容过的坚果

为了让坚果卖相更好，很多商家都会在坚果加工过程中加入石蜡，这里面含有大量的重金属杂质，对身体健康会有很大危害，所以孕妈在看到颜色“漂亮”的坚果时，一定要远离。

2.避免口味过重的坚果

不同种类的坚果口味也是不一样的。有些孕妈喜欢吃口味较重的坚果，这并不利于胎儿自身健康，所以孕妈要少吃口味过重的坚果。

3.不吃炒焦的坚果

对于炒焦的坚果，孕妈是绝对不能吃的，因为这很容易转化成致癌物质，对胎儿发育非常不利。

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