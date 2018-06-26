年收入上亿的C罗拒给儿子买手机，球星也玩“穷养”！

最近这段日子，世界杯正在如火如荼地举行。前两天，葡萄牙皇马球星C罗上演了帽子戏法，多亏了他，葡萄牙才没输给西班牙。球场上C罗是顶级球员国际巨星，而球场外，C罗也是一位有4个娃的好爸爸。他的大儿子被大家称为mini罗，虽然亲生母亲暂且是个谜，不过C罗还是承担起了父亲应尽的责任。

这几天育姐就看到一条新闻，说：C罗虽然一年收入上亿美金，但家教甚严，完全不溺爱孩子。有次mini罗伸手和他要钱买苹果手机时，被C罗一口回绝，还表示“想要就自己赚钱买！”。

“我问他为什么要手机，他说要给爸爸打电话。我告诉他要想给我打电话可以找祖母。”C罗说，他想传达给儿子的理念是，任何东西都不是轻易获得的，要凭自己的能力获得自己想要的东西，“我不可能控制一切，但教育是我能给他的最佳礼物。”

为什么说要穷养？

C罗的这个做法，正是应了咱们中国的这句老话“穷养儿子富养女”。穷养是一种教育理念，希望通过控制孩子的开销支出，给他们塑造正确的金钱观，从而拥有独立的人格，通过自己的努力打拼未来。

育姐想起了曾经看过的一档教育节目：现在的许多家长，在面对孩子的要求时都只会一昧满足，孩子哭了立马妥协。怎么办？专家说要让孩子明白他们索取物品的价值，因为世界上的所有东西并非哭一哭、闹一闹就能得来。

C罗就是这么做的，他告诉儿子“你想要手机？那就自己赚钱买！”。咱们也可以试一试，孩子非常想要一个玩具，家长就和他讲清楚价钱，在告诉他孩子怎样才能获取到等同的资金（帮忙做家务等），最后让孩子用自己存到的钱去买。

一旦孩子通过自己的努力获得了希望的物品，他不仅会更加珍惜，而且会在过程中积累许多宝贵的经验，懂得尊重他人的劳动成果。毕竟孩子的未来是他们自己的，家长能做的就是想尽办法让他掌握知识、教养、眼界和思维方式。

除了不买手机，c罗平时是怎么对孩子的？

其实虽然买手机的钱不给，但其他的生活物品和教育资源，c罗肯定都是给孩子最好的。更关键的是，c罗真的是一位好爸爸，和孩子相处自有一套。各位爸爸都要学着点，别再把教育孩子的工作全都推给孩子他妈妈了。

1.尊重孩子的意愿

C罗表示已经注意到儿子足球方面的天赋，自己也很希望孩子跟随自己的步伐。“我认为他有当运动员的潜质，明显他只有5岁，但他热爱足球，这是很大的优势。 我家有30个足球，他每天都在踢足球。”孩子未来想做什么都没问题，他会让孩子自己决定。

2.陪伴孩子成长

让爸爸带娃听到的最多理由就是“我上班太忙太累没时间”，那再忙能忙得过C罗吗？据悉这位顶级球星不仅会辅导孩子作业，带孩子一起健身和踢球，媒体也不止一次拍到C罗接送孩子们上学放学。哪怕在外地踢球，C罗也会抓紧时间和孩子视频。

3.鼓励孩子

C罗时不时就会和网友分享儿子踢球时的片段，例如儿子在比赛中获得奖杯时，他立即就在社交媒体上说，“So proud of my boy”（为孩子感到骄傲）；还夸奖儿子主罚点球时的模样很专业。

“穷养”是一股潮流？

要知道，可不是只有c罗秉持“让孩子自己努力取得收获”这个理念的。在咱们中国，著名的作家和外国文学研究家，钱钟书的夫人杨绛，虽然家庭条件很好，但是其父母除了给子女的教育投资外，半毛遗产都没留下。结果证明这完全不阻碍子女在各行各业取得成功。

国外的股神巴菲特，同样只留给儿女全部身家的一小部分，其余全捐了出去。他说留给子女最完美的财富数量是“可以让他们觉得自己无所不能，但又不至于让他们无所事事”。

最酷的首富比尔盖茨家呢？孩子也和普通小孩一样：有限的零花钱，在家要做家务，到了13岁，才能拥有第一部手机。甚至比尔盖茨和太太还决定把钱全捐了，因为他们不想让子孙因为“遗产”获得无尽的财富。

其实，有钱给孩子铺路当然好，但是没有那么多钱的我们，也可以教孩子怎么踏实走好每一步，朝哪个方向努力。有时过多且处理不当的财富反而会毁了一个孩子，毁灭其斗志。所以育姐觉得，C罗、巴菲特的教育方法或许不适合每个孩子，但也不算严格。

亲爱的们，你们赞同穷养吗？你都是如何教育宝宝的呢？

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