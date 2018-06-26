灵活运用色彩，让小家伙更机智！

一份调查指出，如果孩子在色彩缤纷的环境中长大的话，那么相比较其他孩子而言，这类孩子观察力、思维能力、记忆力都会得到更好的发展。如果孩子的世界失去了颜色，一直生活在黑暗、无光的环境中的话，孩子的性格往往会变得压抑，甚至孩子的反应力以及智力都会下降。可以说，色彩能够让孩子变得更加聪明。

色彩影响孩子的智力

一位心理学家指出，孩子的智力受到色彩的影响，他曾经做过这样的一个实验，他让孩子在五颜六色的环境中玩耍和学习，他发现，在一些颜色比较鲜亮的环境中，比如黄色、橙色、绿色等，孩子的智力得到增长，这些孩子变得更加的机智，并且极富有创造力。反观处于“难看”的环境中的孩子，例如黑色、灰色、褐色等，这类孩子往往表现迟钝，智力也明显下降。

研究结果还指出，漂亮的颜色能让孩子身心感到愉悦，并且孩子的行为也变得更加敏捷。

色彩影响孩子的心理

不同的颜色会给人的心理产生反不同反应，人的情绪会受到颜色的影响。例如，当人看到红色、黄色等，人们会感到十分温暖，红、橙、黄是暖色，而暖色可以使人的思维变得更加活跃，提高人的反应能力。而蓝色、绿色等则属于冷色调，当人们看到冷色时，心情会变得相对冷静。

针对不同性格的孩子使用不同的颜色

那么如何灵活应用颜色来培养孩子呢？这里建议大家根据孩子的性格来选择合适的颜色：

脾气暴躁的孩子

如果孩子脾气暴躁，孩子的房间最好以冷色为主，因为冷色可以安抚孩子的情绪。

不活跃的孩子

如果孩子比较安静、不活跃的话，家长可以将孩子的房间布置成暖色调，从而让孩子变得更有活力。

除此之外，家长还可以根据实际需要来布置孩子的房间，比如暖色调的厨房会让孩子更有食欲，但不要把孩子的学习环境布置得五颜六色，这很容易让孩子分心。

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