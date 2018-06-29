胎记或是生病信号，快给宝宝检查！

很多宝宝身上都有胎记，这是一个神秘而又好玩的象征。不过有的胎记有可能是生病的信号，我们一起来深入了解下吧~

胎记是如何形成的

如果皮肤表面出现病变，那么部分皮肤表面颜色就会发生变化，血液中血清存在各种微量元素（锌铁铜），一旦缺乏将会影响肌肤色素合成。如果色素较多时，那么这些色素就会传播到皮肤上，慢慢的就会形成胎记。

有些胎记比较特殊，出生时看不出来，等到一段时间后才会发现。下面，让我们来看看几种常见的胎记类型。

胎记几种常见类型

1.红色草莓血管瘤

血管瘤病因还不是很明确，但与遗传有一定的关系。宝宝出生之后的1-2个月后皮肤表面如果出现暗红色片状斑块，用手轻轻按压会褪色，但之后范围却不断扩大，皮肤表面也变得突起，这就是红色草莓血管瘤了。血管瘤可以在身体任何部位，但多数出现在头部、颈部、前胸后背等部位。

6个月之后，有的家长发现血管瘤增长迅速会变得非常紧张，这种紧张是没有必要的。要知道其实在2-3岁时，血管瘤就会逐渐变小，等到10岁之后，血管瘤就会变平，颜色也随之消退，可能会皮肤色素沉着，或者有轻微疼痛。

如果血管瘤生长迅速、生长在喉咙、嘴唇、泌尿道等部位影响孩子正常生活时，或者大量出血发生感染时，则要及时去医院接受治疗。

2.白色胎记

这种胎记形状不是固定的，但多数情况下呈椭圆形，如果家长发现宝宝有这种胎记，就要多留心，因为这种胎记很可能是白癜风。

3.棕褐色的咖啡牛奶斑

棕褐色的咖啡牛奶斑呈椭圆形，易出现在腿部、臀部以及身体上。大小颜色也会随着年龄的增长而有所变化。虽不会对身体造成影响，但如果胎记大于15公分以上且多处出现斑，那么家长就要及时带宝宝去医院诊断，看看是否有可能患上神经纤维瘤。

4.黑色交界痣

一般这种胎记多出现在手部、颈部以及脚部，形状呈扁平状，在阳光的照射下，很容易出现病变。家长要上课关注这种胎记的变化情况，一旦发现长大或是颜色加深，要立即去医院进行检查，越早治疗，越容易治愈。

5.青色胎记

宝宝背部、臀部出现青色胎记是因为体内真皮细胞内的特殊色素不断累积。对于这种胎记家长无需太过担心，宝宝年龄增长的同时胎记会逐渐淡化消失。

家长时刻注意宝宝胎记生长情况，一旦有异常变化，应立即带宝宝去医院进行诊断，听从医生的建议，配合治疗。

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