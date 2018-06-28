细数几种极易早产的女人，有你吗？

孕妈们自然不想让自家的宝贝早产，要知道早产儿宝宝抵抗力往往不如足月出生的宝宝。但是下面这几类准妈妈，就很容易早产了，一定要做好预防工作：

1.有过流产或是早产

如果女性在怀孕期间有过流产或是多次流产的情况，那么再次怀孕出现早产或是流产情况就会高出许多。流产会造成不小的伤害，胎儿生存环境会受到破坏，影响宝宝的正常发育。而且有过流产或是早产经历的女性在心理上也会存在一定的阴影，这就很容易引发早产。

2.生活方式不健康

现在很多人的生活方式都是不健康的，有的人虽然已经怀孕，但还是喜欢熬夜玩手机，这就导致休息时间不足，引发内分泌紊乱，不利于胎儿发育。而且，经常熬夜的孕妈情绪也会变得不稳定，也会影响胎儿。时间久了，胎儿很容易出现早产的情况。

3.高龄产妇

有的女性到35岁之后再怀孕，这便是高龄产妇。高龄怀孕，不管是对产妇还是胎儿都要承受很大的风险。女性35岁之后，身体各项机能都在下降，卵子存活率也会低。如果体质再不好，那么就很容易出现早产。因此，建议在35岁前生子。

4.体重增长迅速

有的孕妈会各种大补，以补充足够的营养满足胎儿的需求。但胎儿所需营养是有限的，孕妈不停地吃，只会导致体内营养过剩，体重超标。胎儿受到孕妈影响，体重也明显超标，极易导致早产。

如何避免早产？

在孕期，孕妈不给自己太大压力，太过操劳，营养均衡，保持情绪稳定，这样对胎儿对自身才是最好的。另外，一定要尊重医嘱，配合医生养好身体，保障宝宝健康成长！

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