当心了！提防宝宝身边的危险

可以说，对于宝宝来说，外在危险因素很多。这就需要家长多多留心，保障孩子的安全，下面这几个危险务必要带孩子远离：

热源

宝宝刚刚学走路的时候，对外界也开始充满好奇。在这个阶段，千万不要将热汤或是水杯放在低矮的桌子上或是边缘，要让宝宝远离热源，给宝宝创造一个安全的环境。

大人拉扯宝宝胳膊

宝宝学走路时，部分宝妈喜欢拉扯宝宝的胳膊。宝宝摔倒后，有的妈妈更是喜欢拉着宝宝的胳膊一把拽起，其实这样对宝宝成长发育非常不利。因为宝宝胳膊还处在发育阶段，大力拉扯，会导致宝宝脱臼。因此，宝妈在带宝宝学走路时，建议分别扶住宝宝左右腋窝，这样才不会伤害宝宝。

塑料包装小物品

家长要将塑料包装或是小物件收。因为塑料包装会捂住宝宝口鼻，导致宝宝窒息，小物件很有可能导致宝宝误食引发窒息可能性。

无人看护的洗澡

在给宝宝洗澡期间，有的宝妈会出去接个电话或者快递，便将宝宝一个人放在澡盆里面。而这就容易导致意外的发生，比如宝宝因为坐不稳而滑入水中，引发窒息等等。因此，不管怎么样，孩子洗澡都要有一个人看护。

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