BB奶瓶怎么选？快来看看

在喂养宝宝的过程中，家长需要奶瓶的帮忙。不过，现在市面上的奶瓶种类繁多，到底哪种比较好呢？其实，选择奶瓶只需要从下面几个方面来看：

奶瓶材质

宝宝奶瓶主要是有玻璃与塑料两种。前者适合新生儿，后者适合月龄大的宝宝。

·玻璃奶瓶

优势：

宝宝使用安全，清洗也比较方便，这种奶瓶可以反复消毒，不会出现变形或是刻度磨损的情况。

劣势：

玻璃奶瓶不耐摔，一摔就碎，也容易烫手。不方便宝宝喝奶，多需要妈妈喂奶。

·塑料奶瓶

塑料奶瓶又分PA，PP，PPSU和PES等材质，这里为父母做一个详细的介绍，方便父母选择。

1.PES奶瓶

这种奶瓶价格相对较高，能反复高温消毒而且也不会轻易出现变形情况，不容易有磨损情况，稳定性好。

2.PPSU奶瓶

这种材质的奶瓶使用时间长耐高温，虽然不容易磨损，但清洗不方便，因此现在很少有人选择。

3.PP奶瓶

这种奶瓶采用PP（聚丙烯）材质制作而成，不管是从耐热性还是稳定性来看都非常高，不会对身体造成任何的损害，只要温度不超过130℃都是安全的。但这种奶瓶寿命比较短，而且也不是透明的，很容易结垢，耐高温时间也是非常短。

4.PA奶瓶

这种奶瓶透明性强，耐高温的同时也有一定耐磨性，而且还有一定的阻燃性，是非常好的选择。

奶瓶口径

奶瓶口径也是非常重要的。一般分标准与宽口两种。建议宝妈们选择宽口的，这样宝宝吃奶不容易洒出，清洗也很方便，实用性更加强一点。

奶嘴

奶嘴也需要考虑清楚，如果奶嘴与奶瓶不匹配，那么会影响使用。因此，在选择前最好询问下售货员一下，以免出现购买错误。

奶瓶一般需要准备几个

1.母乳喂养：各准备1-2个240ml以及120ml的奶瓶

在产假期间，只需准备1-2个240ml以及120ml的奶瓶，240ml的是给宝宝喝奶，120ml的则是给宝宝喝水或是果汁。如果妈妈有事外出，可以将乳汁挤到奶瓶中，方便宝宝喝奶。

如果妈妈开始上班，但又不想给宝宝断奶，宝妈可以将奶水挤到事先准备好的3-4个大奶瓶中，同时准备1-2个120ml的给宝宝喝水或是喝果汁。

2.混合喂养：4-6个240ml奶瓶；120ml奶瓶1-2个

如果采用混合喂养的方式，那么家长可以根据宝宝喝奶次数，计算购买奶瓶数量。正常情况下，240ml的奶瓶需要准备4-6个，120ml的奶瓶只需要准备1-2个。

3.人工喂养：240ml奶瓶4-6个；120ml奶瓶1-2个

不满1个月的宝宝每天喝奶次数在6-8次，2-3个月大的宝宝每天喝奶次数在6次，之后就在5次左右，可以按需准备奶瓶数量。

给宝宝准备奶瓶还是要根据宝宝实际情况决定，上面的数字也只是给新手父母一个参考。在选择时，务必要选择适合宝宝的。

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