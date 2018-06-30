孩子也会头痛！这四招帮你应对

你知道吗？偏头痛是影响儿童的五大疾病之一，此外还有哮喘、过敏症、肥胖症和抑郁症。不过随着孩子成长发育，其敏感度可能会降低。我们一起来看看如何缓解孩子头痛不适：

孩子头疼的原因

孩子头痛原因有很多。通常是由于患上感冒或流感等疾病，但一些孩子在病毒消失后仍会持续数周的头痛。孩子头痛大多是偏头痛或紧张型头痛，任何一种都可以持续30分钟到几天。偏头痛发生时，过度刺激的脑细胞会导致血管扩张，而覆盖大脑的膜会发炎，进而引发头部疼痛信号。另一方面，紧张型头痛与颈部或头皮的肌肉收紧有关。

缓解方法

在医生指导下服用药物

建议在医生指导下服用药物，可以选择布洛芬(在一般情况下已经证明比扑热息痛更有效)，但不要给15岁以下的孩子服用阿司匹林，因为它会导致雷氏综合症——一种影响肝脏和大脑的致命疾病。布洛芬要避免每周服用三次以上，因为过量使用头痛药会使疼痛更严重。

喝运动饮料

偏头痛发生的部分原因是血管扩张和渗漏。有学者指出，运动饮料中的糖有助于盐和水的吸收，而盐能帮助保持血管内的水分。你也可以给孩子喝水或果汁，甚至给孩子一些可乐，这可能会有帮助，因为咖啡因会收缩血管。

午睡

在凉爽、黑暗、安静的地方小睡。对于成人来说，午睡并不总是有帮助，但在孩子身上，午睡就像一种魔力。

其他

如果他不睡觉，用玩具、游戏或书籍来分散注意力。

当头痛频繁和导致行动不便时，或者布洛芬不起作用时，及时就医！

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