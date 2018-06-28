天啦噜，宝宝的小脸蛋为何干燥又脱皮？

新手父母的首要目标自然是保持新生儿的安全和健康，不过，小家伙总会有些意外发生。很多人发现，宝宝的皮肤在出生后的几周内会出现干燥甚至皮屑脱落的现象，这到底是怎么一回事？我们一起来好好研究下~~

生理原因

新生儿的外表——包括他们的皮肤——在生命的最初几周内会发生很大的变化。宝宝的头发可以改变颜色，肤色也会变浅或变暗。胎儿生存在各种液体中，包括羊水、血液和胎儿皮脂。胎儿皮脂是一种很厚的保护膜，可以保护婴儿的皮肤免受羊水的侵害。皮脂越多宝宝出现脱皮的迹象越少。这对新生儿来说是完全正常的。而脱皮可以发生在身体的任何部位，比如手、脚底和脚踝，各位家长无需太过紧张。

病理原因

湿疹

在某些情况下，脱皮和干燥的皮肤是由皮肤病（湿疹或特应性皮炎）引起的。湿疹最为常见，会导致宝宝皮肤干燥、发红、发痒。这种情况在宝宝出生后的一段时间内会很少见，但后续会经常出现。造成这种皮肤病的确切原因尚不清楚。各种各样的因素都会引发，包括暴露于诸如洗发水和清洁剂等刺激物。乳制品、豆制品和小麦也可能引发或加重湿疹。如果宝宝食用的是基于大豆的配方奶粉，医生往往会建议你换成别的。

鱼鳞癣

脱皮和干燥也可能是由一种叫做鱼鳞病的遗传疾病引起。这会导致皮肤有鳞片，皮肤瘙痒和皮肤脱落。没有治疗鱼鳞病的方法，但经常使用面霜可以缓解皮肤干燥，改善宝宝的皮肤状况。

宝宝皮肤干燥脱皮怎么办

1.减少洗澡时间

长时间的沐浴会去除新生儿皮肤中的天然油脂，所以要控制时间。建议使用温水而不是热水，并且只使用无香味的，无皂的清洁剂。

2.使用保湿霜

宝宝沐浴后，立即将乳液涂在他的皮肤上，这将有助于保持水分。

3.保持水分

要让宝宝保持充足的水分，不过婴儿在6个月大之前不需要额外饮水，只要喝母乳/奶粉和吃辅食即可。

4.保护新生儿不受冷空气影响

确保新生儿的皮肤在户外时不会受到寒冷或风的影响。在室内的话，建议给宝宝盖上一条毯子，以保护他们受风和冷空气的伤害。

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