大热天怎样选到舒适的内衣？试试看这样挑！

夏天天气这么闷热，如何挑选合适的内衣成为摆在许多女性朋友面前的一道难题。听说，无数小姐姐的心声是：既想内衣可以承托，不压迫乳房那种，又不想要太闷热……要不，干脆试试裸奔？不开玩笑啦，育姐这这就给大家出谋划策。

市场上的内衣琳琅满目，下面这几种就非常适合小姐姐们夏天穿：

★ 纯棉内衣

夏天出汗多，选择吸汗性好，透气性强的棉质内衣再合适不过了，会让各位小姐姐们感觉hin舒适。

★ 真丝内衣

真丝内衣吸湿性也很不错，而且质感柔顺、触感细腻，舒适感棒棒哒~不仅如此，它还能吸收阳光中的紫外线，让小姐姐们的皮肤免受紫外线的伤害。

★ 透气超薄内衣

乳房的排汗调节功能不大好，如果还坚持用厚厚的罩杯杯垫，那肯定闷热得不行。大家不妨选择呼吸性和排汗性都超好的透气超薄胸罩。

★ 薄款聚拢内衣

这种内衣上薄下厚，能将两侧的脂肪向上向中间聚拢。胸部娇小的小姐姐们穿这样的内衣，罩杯轻松up！如果想要获得更好的效果，建议大家购买前扣类款式。

★ 无痕内衣

无痕内衣的面料十分独特，摸起来光滑舒适，从罩杯带背幅一片成型，没有车缝。它完全贴合身体，可以展现女性迷人的人体线条，美体效果极佳，非常适合大家夏天穿着。

内衣颜值再高，不适宜也不建议选哦~以下几种内衣就不太适合小姐姐们夏天穿：

▷ 细带内衣

不少小姐姐偏爱细背带式的内衣，只因它显得自个更窈窕。然鹅，这类内衣往往过紧、过细，让肩颈部肌肉、血管、神经等受累，甚至可造成上肢麻木、颈部酸痛、头晕、恶心等。

▷ 加厚内衣

夏天人体易出汗，穿加厚的内衣容易使乳头与内衣里的化纤物质发生摩擦，进而诱发皮炎，出现丘疱疹、红斑、瘙痒等各种症状。

▷ 深色内衣

通常而言，内衣的颜色越深，用的染料就越多。若内衣的染色牢度不佳，染料就会通过汗液被皮肤吸收，对身体产生不小的危害。所以，小姐姐们在夏天不宜穿颜色太深的内衣哦~

▷ 隐形内衣

这种内衣通常用硅胶材料制作，质感、颜色和皮肤很接近，穿吊带等衣服会很好看。但是，其主要靠内侧胶质黏在皮肤上，影响皮肤正常透气。若这部分皮肤被汗液浸湿，极易导致瘙痒、红肿、湿疹等问题。不建议久戴这种内衣，而且使用之前最好做一个皮肤过敏的测试。

那么，大热天里，小姐姐们到底该如何挑选适合自己的内衣呢？

√ 以舒适透气为原则

酷暑难耐，大家出汗那么多，宜选择透气性好、吸汗能力强的内衣。请大家注意，戴文胸的时间不宜过长，建议控制在8小时以内。

√ 以保护乳房为前提

穿戴合适的内衣不但不会感到不舒服或呼吸困难，也不会感到松散。建议胸部扁平的小姐姐可以选择四分之三罩杯的集中型内衣，来衬托女性曲线；胸部娇小型的小姐姐最好购买略大一些的内衣，避免影响胸部血液循环；胸部出现下垂的小姐姐呢，不妨购买全罩杯以及有侧部加强功能的内衣。

√ 颜色不易透出来

夏天穿衣比较透薄，内衣颜色很容易透出来，因此选择合适的内衣颜色很重要！白色的内衣不管外衣是什么颜色都不容易透出来，是夏天最好的选择。除了白色内衣，肤色内衣搭配起来也很不错。大家最好去实体店购买与自己肤色接近的内衣。

当然，如果你想走性感风的话，不妨大方秀出来！神秘性感的黑色内衣是一个很好的选择哟~

√ 合身没有勒痕

因为“热胀冷缩”的关系，小姐姐们夏天常会感觉内衣很紧，出现勒痕。而大家出汗又多，被勒的地方会发痒很不舒服。再说，夏天外衣一般都很透薄，一不下心“游泳圈”就暴露了。因此建议大家夏天选择稍微宽松一点的内衣。

最后，提醒大家不要刻意制造聚拢效果哦~不舒服，对身体健康也不好哒~

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