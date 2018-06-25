新西兰总理生下小公举 老公将全职带娃

据美国有线新闻网（CNN）报道，当地时间6月21日，新西兰38岁女总理杰辛达·阿德恩在医院生下一名女宝宝。据悉，她的老公将成为全职奶爸，在家照顾孩子。

38岁女总理生下女儿，在民众中引发热潮

当地时间6月21日凌晨，阿德恩在老公的陪伴下来到奥克兰市医院待产。下午4点45分，阿德恩生下一名体重3.31公斤的女婴。随后，她在社交媒体Instagram上宣布了这一消息，并向医院的医疗团队表示感谢。孩子出生后，新西兰各个党派纷纷对其表达了祝福。

据了解，阿德恩是新西兰第一个在任期内生育孩子的女总理，同时也是全球第二个在任内当妈妈的政府首脑。阿德恩在分娩后将休假6个星期，休假期间将由副总理温斯顿·皮得斯（Winston Peters）代替她行使总理职权。

总理产女在民众中也引发了巨大的热潮。阿德恩也承诺，出院时，她将会抱着宝宝在公众面前亮相。

老公将成为“全职奶爸”，民众猜测宝宝姓名

据了解，今年一月中旬，阿德恩在社交媒体上宣布已成功怀孕，并宣称自己有完备的计划可以同时兼顾工作与家庭。而她的老公将成为全职奶爸，在家照顾孩子。

现在，民众们纷纷猜测这名刚出生的女宝宝叫什么名字。新西兰的一家电视台还搞了抽奖活动，如果猜中宝宝的名字，将有机会赢得新西兰币1000元。

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