挑选玩具的细节，九成父母都忽视了！

宝宝的成长几乎离不开玩具的陪伴，因此父母会给宝宝选择各种各样的玩具，但是玩具也关联着宝宝的安全，到底该怎样给宝宝选择适合的玩具呢？

网购需谨慎

现在网购已经很普遍，很对家长也很喜欢在网上给宝宝买玩具，但是网络购物是看不见摸不着的，而且相关法律还不健全，也不能完全保证物品质量和消费者的权益。建议选择大品牌，信誉好的网店购买，不要冲动盲目。

挑玩具的侧重点

父母给宝宝挑选玩具的时候要时刻保持自己的警惕心，要去了解玩具性能，安全性，不要总是侧重于品牌和价格。专家建议：家长购买玩具的时候首先要注意小零件，比如一些容易被宝宝吞食的小零件，切记不要买。一些拉伸型的玩具要注意它的长度，过长的伸拉型（长于25厘米的）玩具会勒住宝宝，危及到宝宝的安全。另外，也不要被进口标签蒙蔽了双眼，要知道外国的月亮可不一定都是圆的！

噪音太大，不可取

需要特别注意的是，也不能忽略声音过大的玩具！因为宝宝长期玩声音过大的玩具会损伤他的听力，不利于宝宝的身体发育。所以家长挑选玩具的时候可以先按一下喇叭按钮，试听一下效果。

最后提醒各位，家长要提防孩子误吞玩具上的磁铁或者电池。如果孩子误吞这些东西会烧伤体内。为了安全起见，要将有电池的书和其他物品放在柜子的高处。

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