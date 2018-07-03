小家伙爱啃手指？解决方法都在这了！

很多孩子都有啃手指的习惯，让妈妈很担心。确实，孩子啃手指会带来一定的危险，然而这种行为也是情有可原，我们一起来了解：

孩子处于口腔敏感期

对于年纪比较小的孩子来说，在他们长牙期都喜欢咬一些东西，这是正常的现象，其实是他们智力发展的一种表现。如果家长在这段时期强制让孩子改变这个习惯，宝贝长大后很有可能会养成攻击性的性格。为了满足孩子的需要，家长可以给还准备磨牙棒，让他过渡。

孩子的一种心理依赖

有的孩子在心里紧张或者感到难受的时候会把手指放到嘴里啃，对他们来说，这其实是在表达情绪。如果家长先要纠正这个习惯，首先就要知道孩子为什么会感到难受，之后帮助孩子来舒缓情绪，缓解或者消除孩子小情绪。当孩子找到舒缓情绪的正确方法，不用父母矫正，孩子也能慢慢改掉这个坏习惯。

让孩子常洗手

啃手指对孩子来说其实是他们认识世界的一个阶段，这是孩子在进行自我的探索和发现的过程。既然无法避免，我们就只能正确地引导。建议平时多多注意孩子的卫生，爸爸妈妈多多帮助孩子洗手，尤其注意孩子的指甲，最是容易藏污纳垢。孩子的玩具也需要好好消毒。

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