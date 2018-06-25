夏天到啦，别忘了给BB补水！

在炎热干燥的夏季，补水显得尤为重要，但是有很多家长对“给孩子补水”这件事很困扰，不知道该怎么做，接下来，育姐就给大家来点干货：

识别宝宝缺水的信号

如果宝宝尿尿次数变少，相比较之前的尿尿次数少或者整个上午都没有排尿，此外皮肤弹性变差，（家长用手摸一下宝宝的手背，皮肤没有很快恢复原状就说明皮肤弹性变差），说明宝宝缺水。如果宝宝精神不佳，前囟门凹陷或眼窝凹陷，甚至都不怎么哭闹而且眼泪相对较少，这就要引起高度重视了，这是宝宝严重缺水的表现。

宝宝不同阶段喝水量有区别

宝宝对水的需求量在不同阶段需求也是不同的。0-6个月大的宝宝如果是用母乳喂养的话，一般不需要再额外补水。6到12个月的宝宝根据体重来补充水分，每公斤体重需水量为120~150ml，可以从水果，辅食中汲取。1到3岁的宝宝同样也是按照体重补水，每公斤体重需水量为110~140ml，相比较前几个月的宝宝这个阶段的宝宝往往需要更多的水分。

宝宝爱喝果汁，不喜欢白开水怎么办？

确实很多宝宝不喜欢喝白开水，相比较来说宝宝更喜欢果汁，因为白开水没味道而果汁甜甜的很好喝。在这里，建议家长不要让宝宝过早接触果汁等有甜味的饮品。如果宝宝习惯了喝一些甜味果汁排斥白开水，可以在白开水面放一些宝宝喜欢的水果，这样味道就没那么淡了，然后逐渐越放越少，让宝宝尝试着接受白开水。

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