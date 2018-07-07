关于产后减肥 这四个坑请你绕开

产后瘦身是很多新妈急需解决的问题，但选择的方法也要科学才行。如果选择的方法错误，不仅会影响宝宝，还会对自身造成不小的影响。接下来，让我们一起来看看产后减肥的四个误区：

1.盲目使用束腹带

很多新妈都会准备束腹带辅助减肥，但如果使用方法不正确，那么也就没有什么瘦身效果。建议一定要按照专业人士的指导合理使用，否则反而会起到反作用。

2.不吃任何的调味品

部分新妈为了瘦身，在烧菜的时候不放任何的调味品，这种做法完全是错误的。怀孕期间，孕妈体内大部分水分都被胎儿吸收，分娩时也会将一部分水分排出体外。月子期间，是女人最容易缺水的时候，如果产后不吃任何调味品，体内水分就难以排出体外，体重自然也就无法减轻。不过，这里提醒各位，产后第一周新妈需少喝点水，否则将会影响新陈代谢，没有办法解决水肿，自然也就影响瘦身。

3.拼命大补

新妈在生完孩子后都会坐月子。有的妈妈在月子期间什么都吃，认为这样才能补充身体缺少的营养元素。但这种做法显然是不合适的。月子期间，新妈第一任务就是照顾好宝宝，同时还要清除干净恶露。恶露多的时候千万不要吃大补的食物，否则会给身体带来不利影响。月子期间更不要吃零食，吃饭的时候应细嚼慢咽，这样不仅补充体内营养，也不会导致身体发胖。

4.做剧烈运动

产后有些新妈急于瘦身就选择剧烈运动，这样不但起不到减肥效果，还有可能伤害自身健康。新妈运动可以选择有氧运动，比如瑜伽，可以在生完孩子半年之后就重新开始运动。另外，适当运动可以让新妈腰部臀部赘肉重新恢复原有弹性。

产后减肥需要循序渐进，调整好自己的饮食习惯，采用科学的减肥方法，这样才能达到瘦身的目的。另外，母乳喂养也是能起到瘦身效果的。有资料显示，产后母乳喂养的妈妈身体恢复要比其他妈妈快上许多，还能降低某些疾病发生率。

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