细数女人怀孕后的那些变化

怀孕给身体带来了各种各样的变化。有的是比较常见的，如肿胀和睡潴留，有的是罕见的，如视力变化，我们一起来看看：

怀孕期间的生理变化

怀孕带来的荷尔蒙和生理变化是独一无二的。孕妇的雌激素和黄体酮经历突然和戏剧性的增加，也经历了许多其他激素的数量和功能的变化。这些变化不仅仅影响情绪，还可以大大有助于胎儿的发育，改变运动和身体活动对身体的影响。

雌激素和孕激素的变化

雌激素和孕酮是主要的怀孕激素。女性在怀孕期间会产生很多的雌激素，怀孕期间雌激素的增加使子宫和胎盘达到：改善血管化(血管的形成)；传输营养物质；支持胎儿生长发育。此外，雌激素在帮助胎儿发育成熟方面发挥着重要作用。雌激素水平在怀孕期间会稳定增长，在妊娠晚期达到高峰。妊娠前三个月雌激素水平的快速升高可能会引起一些与怀孕有关的恶心。在妊娠中期，它在乳管的发育过程中起着重要的作用。

孕激素水平在怀孕期间也非常高。黄体酮的变化会导致全身韧带和关节的松弛或放松。此外，高水平的孕激素会导致内部结构增加，如输尿管。输尿管连接肾脏和母膀胱。黄体酮对子宫的改变也很重要，从一个小梨的大小–在它的非妊娠状态–到可以容纳一个足月婴儿的子宫。

运动变得困难

虽然这些激素对成功怀孕至关重要，但它们也会使运动更加困难。由于韧带松弛，孕妇的脚踝或膝盖扭伤和扭伤的风险更大。孕妇的整个姿势都会改变。她的乳房更大，腹部由平或凹转变为非常凸起，增加了背部的弧度。这种综合效应使重心向前移动，并可能导致她平衡感的改变。

体重增加、体液潴留

孕妇体重增加会增加身体的工作量。这种额外的重量和重力会减慢血液和体液的循环，特别是在下肢。结果，孕妇保留了液体，并经历了脸部和四肢的肿胀。这种水的重量增加了运动的另一个限制。许多妇女在怀孕中期开始注意到轻微的肿胀。它经常持续到第三个月。这种液体潴留的增加是女性怀孕期间体重增加的主要原因。缓解肿胀的建议包括：

休息；

避免长时间站立；

避免咖啡因和钠；

增加膳食钾。

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