嘴巴长疱疹，千万别亲宝宝，会致命！

对于成年人来说，口唇疱疹是不舒服的，但是对于新生儿来说，感染这种病毒是非常危险的。下面，就让我们来了解婴儿口唇疱疹：

什么是口唇疱疹

口唇疱疹是一种微小的充满液体的水泡，通常出现在嘴唇边缘。在你注意到水泡之前，你可能会感到有刺痛感、瘙痒或灼烧感。几天后，水泡会破裂，形成一个外壳，大约一到两个星期就会消失。

口唇疱疹的原因

疱疹病毒实际上是一种叫做单纯疱疹病毒(HSV)的病毒引起的。病毒有两种类型：HSV-1和HSV-2。一般来说，HSV-1会导致口腔出现唇疱疹，而HSV-2会导致生殖器疼痛。然而，如果你接触到它们，这两种菌株都会在口腔和生殖器以及身体的其他部位引起溃疡。

口唇疱疹如何传播

疱疹病毒很容易传染，很容易通过皮肤接触传染。成年人经常会从接吻、分享剃刀或毛巾等活动中患上疱疹。即使没有症状的人也能传播病毒，但在流感爆发时，传染性更强。并不是每个携带HSV-1或HSV-2的人都会出现疱疹，这可能是由压力或身体的变化引起的。一些常见的诱因：生病或发烧、压力、月经、怀孕、阳光照射、受伤、疲劳、免疫系统缺陷等。如果怀孕了，有可能在怀孕和分娩期间将病毒传播给婴儿。

口唇疱疹的风险

宝宝在出生后三到四周的时间里，因为感染疱疹病毒而出现严重症状的风险最高。它会导致大脑感染，导致癫痫、发烧、易怒、营养不良。在美国，每3500个新生儿中就有1个得了新生儿疱疹，而这些症状几乎总是在婴儿出生后的第一个月出现。新生儿疱疹比在大孩子身上发生疱疹更危险。在严重的情况下，感染会影响皮肤、肝脏、大脑、肺和肾脏，甚至会危及生命。幸运的是，一旦婴儿几个月大，疱疹感染通常不会那么危险。除了口腔溃疡外，较大的婴儿和儿童可能会在舌头、喉咙后部和脸颊内侧出现水泡。这些可能会很痛苦，让孩子变得易怒，但最终会消失。用冰凉的食物，如冰棒和醋氨酚(儿童泰诺)来缓解疼痛，可以缓解不适。如果婴儿接触到伤口，然后揉眼睛，病毒也会扩散到眼睛。如果你注意到婴儿的眼睛附近有水泡，马上就医诊治。

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