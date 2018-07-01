到了孕晚期，小心这些地方会痛！

孕晚期是一个令人充满期待的时期。在短短几周内，有个新生命就会来到这里。不过，在这最后的时期，准妈妈们常常要经历下面这些“痛苦”：

腹部疼痛

妊娠晚期胃痛可包括便秘或假宫缩。虽然这些会引起腹部不适，但不应该引起过度的疼痛。更严重的腹痛可能是由于泌尿道感染，先兆子痫，这是一种导致妊娠期高血压的病症或者胎盘早剥，是当胎盘过早地从子宫中分离的症状。

若出现以下情况，请及时就医：

阴道出血

发烧

头晕

恶心

呕吐

背部和臀部疼痛

当身体在准备分娩时，荷尔蒙水平会增加，所以你的结缔组织会放松。这样可以增强骨盆的灵活性，宝宝就可以更容易地通过产道。女性髋关节疼痛是因为结缔组织松弛和伸展。腰痛也会伴随臀部疼痛，因为姿势的改变会使你倾向于一侧或另一侧。侧身睡可以帮助缓解疼痛，因为它能稍微打开臀部。另外，你还可以试试这些技巧：

1.洗个热水澡。

2.敷热敷或冰袋，但要避开腹部。

3.按摩。

4.坐在椅子上，背部挺直。

如果疼痛变得严重，或者你感到压力向大腿放射，请就医。这些可能是早产的征兆。如果疼痛伴有胃痉挛，有持续10分钟的收缩或阴道分泌物明显、粉红色或棕色，你也应该尽快就医。

坐骨神经痛

许多女性在怀孕期间会经历坐骨神经痛，因为子宫增大会压迫坐骨神经。这种增加的压力会导致下腰、臀部和大腿的疼痛、刺痛或麻木。它可能会影响身体的一侧或两边。坐骨神经痛的疼痛是不舒服的，而且它会伤害胎儿。你可以通过拉伸，洗个热水澡，或者用枕头让自己尽可能舒服地来缓解疼痛。

阴道疼痛

阴道疼痛会让你感到焦虑和压力。有些女性的阴道有刺痛的感觉。这可能表明子宫颈正在扩张以准备分娩。不过，如有下列情况，应立即就医：

阴道剧烈疼痛。

下腹剧烈疼痛。

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