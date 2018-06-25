宝宝爱哭闹别怕！5秒搞定，王力宏都服了！

对于很多新手父母来说，宝宝哭闹应该是摆在自己面前最大的难题了。其实，只要掌握了科学方法，这个问题很好解决。今天给大家介绍超强止哭法。

罗伯特·汉密尔顿医生(Dr.Robert Hamilton)是美国加州的一名儿科专家，从业30多年。他自创了一个神技能，5秒便可以让宝宝止哭。2015年，他把这套手法的视频上传到网上，立即引起轰动，被美国多家主流媒体广泛报道。而在央视《挑战不可能》中，嘉宾董卿、王力宏曾专门去学习这套安抚小宝宝的神奇手法呢~

方法很简单哦，只有四步，快来学！

Emmmm，首先要有一个哭闹的宝宝，然后：

1. 把小宝宝抱起来，让他双臂折叠交叉于胸前。

2. 单手轻轻按住宝宝手臂，并托举他的下巴。

3. 另一只手托住宝宝小pp。小宝宝最舒服的姿势是用中指和无名指托住他的裆部，食指和小拇指卡住小pp两侧，把小pp置于掌心。

4. 45度角方向来回轻摇小pp底部。

还不太明白的，仔细看视频和动态图哦~

其实，这种安抚手法本质上也是一种“襁褓”包裹的简化版。以上4步做下来，模拟了宝宝在妈妈肚子里的状态，会使得宝宝放松下来，安全感倍增，情绪也就缓和了。提醒大家，大家在实践时，摇晃宝宝时一定要动作轻柔、舒缓，切勿太大力，以免引起摇晃综合征(SBS)，使宝宝脑损伤。

需要注意的是，这套安抚宝宝手法一般针对3个月以内的小宝宝有效，宝宝大点之后效果就不大好了。

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