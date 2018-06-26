还在吃网红馒头？摊主都不敢给自家孩子吃

最近，“网红馒头”事件闹得沸沸扬扬。不知道大家是否关注了？为了销量，为了利益，黑心的商家竟然在红糖馒头里加甜蜜素。

甜蜜素是什么鬼？

相信大家对甜蜜素并不陌生。它是一种很常见的甜味剂，适用范围广泛。根据现行的《食品添加剂使用卫生标准》，其可以在19类食品中使用，包括糕点、饼干、面包等烘焙类，冰淇淋、冰棍等冷饮，陈皮、话梅等干果。但不能用于馒头、包子等发酵面制品、以及膨化食品、小油炸食品、肉制品中。

据目前的公开资料显示，甜蜜素有致癌、致畸作用，已有多个国家先后禁用，而我国对甜蜜素在食品中加入的量有严格限定。如果经常吃甜蜜素含量超标的视频或饮料，会因摄入过量损害身体健康，对代谢排毒能力较弱的老人、孕妇、儿童伤害更大。

摊主：从不让自己的孩子吃

甜蜜素之所那么受黑心商家青睐是因为其甜度是蔗糖30—40倍，而价格仅为蔗糖三分之一。有商家不仅用它来制作红糖馒头，还把魔爪伸向了白馒头。另有商家研制出“甜蜜素+酱油”的秘方，生意好到爆。

所以凭借一个单价1—2块的馒头，他们就获利300余万。不是一个两个这么做，是41人，37个摊位都这么做，可怕！

这些摊主不知道自己制作的馒头有“毒”吗？并不是，他们显然很清楚。涉事的早餐店主韩某被抓后坦言“说实在话，我自己的孩子，我都不让他们吃红糖馒头。”

如何鉴别是否含有甜蜜素？

无甜蜜素：食品入口以后，舌尖立马尝到甜味。

有甜蜜素：食品入口以后，甜味要过一会儿才能尝到。而入喉时还有好一会儿的后甜，甜的时间来得很慢，消失得也慢。

仅凭我们的感官一般很难鉴别出甜蜜素超标的食品，需要借助专业仪器检测。但对于蜜饯食品，大家可以粗略鉴别：如果甜蜜素添加得当，蜜饯含在嘴里甜味绵长，回味性较好；过量添加甜蜜素的蜜饯会有股苦涩味和金属味。

从健康角度来说，建议大家尽量购买天然食糖的食品和饮料。当然，更希望的是有关部门加强执法，商家能诚信经营，让我们能吃上放心的东西。

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