世界杯来啦，是时候带孩子踢球了！

世界杯正在如火如荼地进行着，大家有没有追着看球赛呢？与其在家当忠实观众，不如多带孩子踢踢球吧。要知道，孩子踢足球好处多多哦~

踢足球是一项综合性很强的体育运动，对男孩女孩的成长都很棒。

√ 教育男孩最好的方法：爸爸带着踢足球

想要培养男孩的阳刚之气，让他成为一个真正的男子汉，爸爸要发挥作用，带着孩子一起踢球哦！

（1）有利于性格成长

男孩子精力旺盛，喜欢跑跑跳跳，踢足球正好顺应了这一天性，促进孩子性格成长。

（2）完善自我，发展友谊

踢足球是一项多人参与的体育运动，需要默契的团队合作才能获得最后的胜利。男孩子在一个团队里，不能完善个性，还能交到很多志同道合的好朋友。

（3）控制体型，避免肥胖

男孩子从小就积极参加踢球运动，能够有效控制体型，避免肥胖。如果不想他让成为“小胖墩”，大家一定要多支持孩子踢球哦~

（4）提升脾胃功能促进消化

不少小孩子脾胃不大好，踢足球可以强健脾胃。一个孩子消化系统好了，才会拥有一个好体质，不容易生病。

（5）强化腿部骨骼

想要男孩子骨头发育更好，带他踢足球准没错，这可是训练他腿部的最佳运动。

√ 女孩也适合踢足球吗？

一项研究发现，踢足球的女孩子在一个学期内体重增加2.5-4公斤，长高4-5厘米，比不踢球的孩子长得快！她们的肺活量更大，心率更稳定，心脏功能恢复更快，也不容易生病，而且例假没有明显提前。也就说，踢足球有利于促进女孩子的成长，并不会影响她们的生长发育。

此外，踢足球还能培养女孩子吃苦耐劳、顽强拼搏的精神，克服身上的娇气哟~

培养孩子踢足球，用对方法真的很重要！大家赶紧来看。

★ 孩子几岁可以踢足球？

球有很多种类，比如篮球、足球、气球、乒乓球、小皮球等，是孩子们非常喜欢的玩具。处于婴儿期的宝宝喜欢观察球，或是对它又啃又咬，来了解球的颜色、气味、形状和触感等。孩子2、3岁大时，大家就可以让他们接触足球啦。而孩子在7—9岁时精力旺盛，正是练习踢球的好时候。这时孩子们已经可以学会基本的踢球技巧，体会到踢球的真正乐趣啦~

★ 孩子学踢球的正确方法

大家可以通过做游戏的方式对孩子进行启蒙练习，激发他踢球的兴趣。

（1） 踢大塑料球

孩子年纪还小，大家可以让他从踢大塑料球开始练习。把球放在地上，让孩子助跑后用脚向前踢球；也可以把球滚向孩子，让孩子原地踢滚过来的球。

（2）踢网兜里的球

大家可以拎着装着足球的网兜，让孩子用脚踢球。既可以让孩子用单脚连续踢球，也可以双脚交替踢球，踢的越多越好。不过，踢球时力量可不要太大哟！

（3）用脚运球

在地上画一些长方形、圆形、三角形等，让孩子沿着这些图形的边线不断运球前进。孩子可以只用一只脚运球，也可以用两只脚运球，以不停顿，触球次数多为好。

（4）抢球练习

你可以用脚控球，让孩子想办法踢到球，只要孩子踢到球就算他胜利。孩子偶尔“犯规”大家也不要那么在意，只要孩子开心就好啦！

（5）射门练习

自制一个“球门”，爸爸妈妈做守门员，让孩子进行射门练习。把球放在距离“球门”3-8米的地方，让孩子踢球射门，进球越多越好。

（6）跑步练习

踢足球需要不断奔跑，所以让孩子坚持练习跑步很有必要！中长跑可以让孩子耐力十足，短跑则可以让孩子充满爆发力。

无论是男孩还是女孩，幼儿期时对踢球这项运动都一样喜欢。只是能把这种爱好一直延续下去的大多是男孩子。所以说，踢球对孩子而言是很好的运动，只要大家用心融入到游戏中，教会孩子踢球其实一点也不难哦。

踢足球是一项激烈的体育运动，孩子们一定要注意安全哦~

▷ 选择合适运动装备

孩子踢球时应穿着透气吸汗、宽松合体的运动服，球鞋应选择合脚的帆面胶底足球鞋。如果不是正式比赛，不建议大家让孩子穿皮面钢钉的比赛用鞋踢球，防止误伤自己或其他小伙伴。另外，孩子中场休息或踢球后，大家别忘了给他及时添加衣物哟！

▷ 踢球前充分热身

孩子们在踢球前一定要做热身运动，比如上下肢体的运动、慢跑等，这样就不容易发生关节扭伤或肌肉拉伤啦~

▷ 踢球时注意安全

不要让孩子在场地不平整、碎石杂物较多的地方踢球，以免发生运动损伤。父母要提醒孩子，注意安全保护好自己，不要做激烈的身体对抗，一旦受伤要立即通知大人，以便及时去医院诊治！

▷ 踢球前后及时补水

踢球时身体出汗较多，在孩子踢球前后要给他及时补水！请注意，踢球后，孩子可以喝一些淡盐开水或运动饮料慢慢补充水分，不要让他一次大量喝水。

▷ 不要在恶劣天气下踢球

我们经常在电视里看到足球比赛在恶劣的天气下进行，但孩子们就不要这样做啦！下雨下雪时场地比较湿滑，孩子踢球易受伤；高温天踢球，孩子容易中暑；而黎明时分或黄昏时分，光线不好能见度不足，同样不适合孩子踢球。

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