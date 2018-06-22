BB有这些举动，代表ta真的好爱你！

小宝宝虽然不会讲话，但是对大人也是很有感情的。而依恋是一个过程，当你照顾孩子的时候，每一天他都会更爱你，用他自己的方式说谢谢。

宝宝愿意依赖你

在几周内，婴儿能识别照顾者。宝宝的各种哭声意味着什么？你会通过不断的尝试和错误认识到这一点，最终抓住那些会让局外人感到困惑的细微差别。你越了解他的语言，就越能满足他的需要。研究表明，照顾者和婴儿在百分之四十的时间里是完全同步的。更重要的是，当宝宝需要你的时候，你将学会识别和回应。宝宝逐渐明白“我可以依赖妈妈”。

宝宝会和你“调情”

在出生后的一个月内，婴儿会对母亲的面部表情做出反应。在大约4个月的时间里，他无法将视线从你身上移开。到那时，他已经习惯了外面的生活，可以吮吸和吞咽，并且在生理上更有规律。他开始关注的不仅仅是身体的直接需求，也有情感上的需要。所以和宝宝“调调情”，别害怕使用夸张的表达方式，面对面的互动是婴儿学习积极的互相交流的一部分。

宝宝对你笑

孩子的早期微笑只是不自主反射吗？最近的研究表明，婴儿的笑容可能意味着更多意义，新生儿的傻笑可能是对你笑容的回应，这是他本能地和你建立联系。通常，第一个真正的社交性微笑开始在宝宝6到8周。

迷恋某样东西

婴儿通常在一岁左右就会选择一个喜欢的东西，比如填充动物或毯子。这些过渡的物体象征着你和你的感情。

宝宝目不转睛地盯着你，很专注。

从出生开始，宝宝就能辨认出母亲的脸、声音和气味。下一步他会把那些他相信的声音和气味联系起来。这就是为什么他会开始研究你的脸，好像他想记住它一样。在某种程度上，他是在确保自己知道什么是舒适，什么是爱。

宝宝会亲吻你

在一岁左右的时候，宝宝可能会开始亲吻你——而且不会是单纯的啄。

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