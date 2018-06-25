孕中期营养补充新姿势，Pick一下？

怀孕中期，胎儿生长发育迅速，对营养物质的需求也会不断加大。这期间，孕妈需要及时补充营养以满足胎儿需求。那么孕中期，孕妈要注重哪些营养的补充呢？

1.蛋白质

补充充足的蛋白质不仅有利于胎儿生长，对能帮助日后乳汁的分泌。所以从孕中期开始，孕妈要开始补充蛋白质，多吃富含蛋白质的食物。

2.热量

因为怀孕，孕妈需要足够的热量来满足身体代谢。为此，孕妈需要摄入足够的食物以确保身体内的热量能满足机体的运转，在摄入食物的同时，孕妈还要注意饮食均衡。

3.维生素

大家都知道，孕期要保证摄入充足的叶酸，此外你还需要保证维生素的摄入，这样对胎儿生长发育才会有利。尤其是处在日照缺乏环境中的准妈妈，还需要及时补充维生素D。

4.微量元素

胎儿生长发育离不开微量元素，一旦缺乏，将会影响胎儿正常发育。因此，孕妈在怀孕期间要及时补充体内所需的微量元素。比如很多女性在怀孕之后会出现不同程度的贫血症状，如果不及时补铁，很容易造成宝宝患上缺铁性贫血。因此，女性在怀孕中期，要尽量多吃富含铁元素的食物，如肉类、菠菜；也可以多补充富含维生素C的食物，这样有利于铁元素的吸收，必要时可以在医生的指导下补充铁剂。

5.脂肪

脂肪对于孕妈来说也非常重要，因为它不仅支撑孕妈分娩还支撑日后哺乳。

到了孕中期，建议孕妈要少食多餐，多吃富含营养价值高的食品。在保证正餐的同时，孕妈在两餐中间再加上一餐，以满足对营养所需。

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