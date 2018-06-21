气血不足会显老！快来pick保养秘籍

气血不足是很多女性都有的健康问题，血气足的女性不仅皮肤红润有光泽，就连精力也很充沛。有的女性却面色藏缅，时不时地觉得犯晕，四肢感到冰冷且无力，这就是气血不足的表现。提醒你，气血不足可是会显老哦！那么女性该如何保养，调养血气呢？

1.注意锻炼

想要有好的身体，运动少不了。但是随着现在生活节奏的加快，人们能够支配在运动上的时间越来越短。不过，现在办公室运动越来越流行，大家可以尝试利用办公室现有的器材进行锻炼。除此之外，也可以在工作之余抽出一些时间去进行有氧运动，比如可以在附近的公园里散步或者慢跑。当然，如果经济条件允许的话，也可以去健身房由专业的教练为你制定健身计划。

2.保证高质量的睡眠

高质量的睡眠可以说是身体健康的基础，我们需要有规律的作息和好的生活习惯，学会劳逸结合，娱乐有度，如果能做到以上几点，那么女性的身体健康基本可以得到保证。如果睡眠质量不佳，可以在睡之前泡个脚，或者喝一杯热牛奶帮助入眠。

3.饮食调整

中医认为，气血是由脾胃将食物转化而成，所以想要气血好，我一定要从脾胃开始调养。在调养的时候，做到饮食有节，定时定量。除此之外，还需要适当地补充一些增加血气的食物，尤其是那些富含铁元素和蛋白质的食物。

4.保持良好的心态

如果心态不好，心情长时间处于压抑状态，会让人肝气郁结，气血消耗较多。所以保持心态的平稳很重要，对女性的身体健康有利，还能够起到旺盛造血功能的作用，使得女性更有精力，气色也变得更好。

当然，如果气血不足的问题比较严重，还可以求助中医的帮助调养。

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