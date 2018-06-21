准妈咪坐公交的正确打开方式

公交车是非常方便和环保的出行方式，如果去不远的地方，开私家车难免耗费人力和精力，而现在公交系统也很发达，乘公交车就是不错的选择。但公交车乘坐人数多，就有可能出现拥挤的情况，而且公交车不如私家车稳，还是会有明显的摇晃和震动，所以，孕妈们在乘坐公交车的时候要多多注意。

1.选择好乘车时机

孕妈们乘车时一定要挑选合适的的时间段，尽量避免上下班高峰期时乘车，因为这时候的人最多，不光上下车麻烦，在车里也会很挤。如果做不到，也不要强行去挤公交，抢位子，以免自己受伤。如果没有座位，就多抓住几根栏杆，保持好重心，同时，不要把肚子对向人群。

2.等公交而不是追公交

孕妈们们出门乘车一定要保留充足的时间，出门可以尽量早一点，以便能够慢慢等公交车来，而不是火急火燎地冲出门去追公交。因为这样容易不小心摔倒，等下一班再坐就好了，留足了时间，就不会迟到，一切要以保证自己的安全为最优先。

3.时刻关注自己的身体状况

坐公交时，孕妈们要时刻关注自己的身体状况，一旦有什么不舒服，或者感觉肚子有什么异样，就要立刻跟司机师傅说明，下车休息或者及时去医院检查。

4.上下车留心车门

孕妈咪的衣服往往比较肥大，如果车门夹到衣服，孕妈们先不要慌张，不要拼命拉扯，应该及时大声告知司机师傅，请他重开车门。另外，孕妈们上下车时要时刻收拢自己的围巾、衣摆和包包等物品，保护好自己。

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