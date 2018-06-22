餐桌礼仪了解一下？让孩子从此有教养

孩子们在一生中不可避免地要在别人面前吃饭。吃饭是人类与他人交流的主要方式之一，如果食物美味、用餐有礼，不仅可以更好地吸收营养，更可以加强人与人之间的联系。

所以，卷起袖子，下面就让我们教孩子正确的餐桌礼仪吧~

餐巾技能

如何使用餐巾是餐桌礼仪的重要组成部分。教孩子使用餐巾纸，可以保持他们脸和手尽可能地干净，同时也要提醒他们餐巾应该放在膝盖上，而不是放在桌子上。为什么？因为没人想在吃饭的时候看到脏餐巾。同时，提醒孩子们不要把食物吐到餐巾纸上，防止不小心再次掉出来。

让孩子安静地坐在餐桌

如果孩子非常懒，或者不喜欢坐着吃饭，或者吃饭的时候不停地从桌子上爬起来，那样吃饭会变成一个让所有人分心的事。为了避免这种情况，尽早开始教孩子老老实实地坐着。但是要保持你的期望具有合理性。不管你怎么努力，1岁左右的孩子一般不会老实坐一个小时。儿科语言病理学家和饮食专家Melanie Potock指出，最重要的餐桌礼仪就是学会可以安静地坐在餐桌前。3岁以下的孩子，应该能做到至少20分钟；而对于大一点的孩子至少30分钟。

咀嚼礼仪

当你在咀嚼食物的时候，没有人想不小心看到你的嘴巴里面的情况。向孩子们解释，要闭着嘴咀嚼。此外，教孩子在吞咽前充分咀嚼除了是礼仪，更是为了防止窒息。另外，要告诉孩子，满嘴食物时不要说话。

让孩子参与餐桌布置

3到4岁的孩子可以学习基本的餐桌礼仪，比如如何在父母帮助下正确地布置餐桌、何时该使用哪些餐具。同时，要告诫孩子，小手要远离食物。家长既要温柔地提醒，也要自己做好榜样。

练习用餐时的聊天技巧

让孩子在用餐期间练习礼貌用语，比如请、谢谢。鼓励他们去感谢那些为他们花费时间和精力准备食物的人。你可以作为榜样，在用餐时间和孩子聊天，比如让桌子上的每个人谈论他们今天经历的三件事。这有助于孩子知道什么时候该自己说话，什么时候该做一名听众。

餐桌礼仪是孩子们需要学习的一项基本技能。教这几个要点会让孩子们在餐桌上更加彬彬有礼，享用美食。

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