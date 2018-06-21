宝宝得过水痘又中枪？难道不是得过一次终身免疫的吗……

从前有一个传说，据说在这星球上的每个人一生中必定会遭遇一场劫难，它默默潜伏，又来势汹汹，让人感觉身体被掏空。它就是——水痘！

哈哈哈不开玩笑啦~上次育姐讲过手足口病之后，很多妈妈都对它的近亲水痘很感兴趣。从某种程度来说，既发烧又出疹子，水痘跟手足口病的症状确实有点像呢。我们很多人小时候就受过水痘的侵扰，而现在我们已经为人父母，面对水痘对宝宝的威胁，又该怎么应对呢？今天就一起来了解一下吧~~

什么是水痘？

水痘的潜伏期很长，一般会在12到21天。这期间宝宝会出现很像感冒，有发热、头痛、咽痛的症状，随后就会分批地出现皮疹，先在头部、躯干出现，然后逐渐蔓延到四肢，发展得特别快。

水痘的整个出疹时间大约为5-10天，在这个过程中，水痘会以不同形态逐渐出现，包括斑疹→丘疹→水疱→结痂→脱痂，不同时期的皮疹通常同时存在。生长成为疱疹的水痘，在皮肤上会有比较强烈的瘙痒感，宝宝忍不住就会伸手去挠。

约在两天后，瘙痒症状会明显下降，此时疱疹开始化脓，有黄色液体充斥在里面。这就预示着水痘要开始结痂了。再过一周或2周，水痘就会结痂完成，我们可以等待它自动脱落，不会留下疤痕。

水痘属于自限性疾病，发病时最好把宝宝隔离，在家多卧床休息。给宝宝剪短指甲，尽量避免抓破疱疹，否则可能继发感染，或留下疤痕。但如果宝宝病情严重，比如持续高烧，就要及时到医院就诊了，以免发生严重后果。

出过一次水痘就终身不会再复发吗？

很多人都听过这种说法：水痘得过一次，以后一辈子都不会再得了。但事实并非如此，水痘的病原体叫水痘带状疱疹病毒，水痘治愈后，病毒往往不会完全从体内清除，水痘产生的抗体也会随着时间的流逝而消失。虽说水痘通常不会复发，可是当人体免疫力降低时，这部分人群还是更容易出现带状疱疹。所以“出一次水痘终身安全”的说法是不科学的哦~

为什么要接种水痘疫苗？

到目前为止，并没有治疗水痘的特效药，而且也不建议预防性用药。所以，接种水痘疫苗是最有效、最经济的预防措施。

水痘疫苗在我国属于二价疫苗，就是国家不要求强制注射的自费疫苗。不要觉得二价疫苗就是不打也没关系的疫苗，必要时还是得给孩子打！

而且！现在大部分幼儿园在办理入园手续时的必备材料之一就是《预防接种证》，其中属于二类疫苗的“水痘疫苗”是孩子必须接种的一项。

但育姐想提醒大家注意的是：注射水痘疫苗后，约两周后才会产生抗体。即使接种了疫苗也并非有了“金钟罩”，疫苗只会明显降低得水痘的概率。但是如果真的患上水痘，接种过疫苗的人症状也会比较轻。况且疫苗都有一定的保护期限和保护率，超过5年效果就会慢慢减弱。

因此世界卫生组织建议孩子们最好接种2次水痘疫苗。也就是1岁到1岁半接种后，在4岁到6岁，即间隔3年到5年再接种一次，这样它的保护效果就能达到95%至99%。

其实水痘在全年都可能发生，但在冬春两季最高发。所以我们平时就要保持良好的生活卫生习惯，饮食以清淡为主，尽量少带宝宝去公共场所，避免与水痘患者接触。如果有可疑症状，不要慌张，及时带宝宝到医院就诊哦~

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