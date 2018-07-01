宫外孕，并不罕见的悲剧！

为了怀孕，卵巢会在输卵管中释放一个卵子，在输卵管中停留大约24小时，与精子接触后才能受精。受精卵在输卵管中停留3-4天，然后进入子宫。附着在内膜上，一直生长直到婴儿出生。

但是如果受精卵植入到了输卵管或腹部其他地方，就会出现所谓的宫外孕。在这种情况下，妊娠不能正常进行，就需要紧急治疗。

宫外孕的症状

大多数情况下，宫外孕发生在怀孕的前几周，你甚至可能不知道自己怀孕了。轻度阴道出血和盆腔疼通常是宫外孕的第一症状，其他症状还包括：伴有疼痛的恶心和呕吐、剧烈的腹部绞痛、身体的疼痛、头晕虚弱、肩膀、脖子或直肠的疼痛。

宫外孕可导致输卵管破裂。如果真的发生这种情况，可能会出现严重的疼痛和出血。如果你有严重的阴道出血，头晕、昏厥或肩痛，立即就医。

宫外孕的原因

你可能永远不会知道你为什么会有宫外孕。宫外孕的其中一个原因可能是输卵管受损。它可以阻止受精卵进入子宫，让它在输卵管或其他地方植入。但是如果你有以下任一情况，就更有可能发生宫外孕：盆腔炎、性传播疾病、盆腔手术疤痕、宫外孕史、输卵管结扎不成功或输卵管结扎逆转、使用生育药物、不育治疗如体外受精。

如果你在体内有宫内节育器的情况下怀孕，也会发生这宫外孕。

医生如何诊断

如果医生认为你有宫外孕，可能会做一些检查，包括妊娠检查和骨盆检查。通过超声检查，观察子宫和输卵管的情况。如果医生确认你有宫外孕，她会根据你的健康状况和你未来的怀孕计划告诉你最好的治疗方法。

如何治疗

因为受精卵不能在子宫外存活，所以必须移除组织以防止出现严重的并发症。针对宫外孕有两种治疗方法：药物治疗和手术治疗。

（1）药物。如果你的输卵管没有破裂，并且怀孕时日较短，医生会给你注射氨甲蝶呤。它可以阻止细胞生长，并且你的身体会很轻易地吸收。如果发现的早的话，大多数宫外孕都可以通过甲氨蝶呤治疗。

（2）手术。在其他情况下，需要进行手术。最常见的是腹腔镜手，在下腹部做一个小切口，插入腹腔镜来移除异位妊娠。如果输卵管已损坏，手术中可能需要一并摘除。如果出现严重出血，或者医生怀疑你输卵管破裂，你可能需要更大的切口进行紧急手术，即剖腹手术。

宫外孕后多久可以怀孕

你很有可能很快就能再次怀孕，但也可能很难。你应该尽早和生育专家谈谈，特别是在你的输卵管摘除的情况下。

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