产后如何消肚子 你做对了吗

很多妈妈认为等到分娩后，肚子就会消下去，可是往往事与愿违：“货”卸了以后，肚子还是圆圆鼓鼓的，怎么减都很难下去，这可怎么办？育姐给大家出几招：

产后肚子为何消不了

对于大多数妈妈而言，刚刚生产过孩子，会需要几个月的时间，肚子才会慢慢地恢复到正常大小。孕妈们在妊娠中后期后会陆续地出现妊娠中线，等到生产之后的六个月到一年内就会逐渐消失，但是妊娠纹却需要更多的时间来恢复，不过在六个月到一年的时间内也会淡化许多。所以，妈妈们也不要太过着急，肚子被拉伸了好几个月的时间来让宝宝成长，当然也需要一定的时间来慢慢地恢复了。

但是不得不说，恢复的快慢和妈妈肚子的大小、孕期所增加的体重以及产后运动的情况和自身的基因有关。

如何有效瘦肚子

1.洗完澡后的腹部按摩

妈妈们可以在洗完澡之后，多做一些腹部的按摩，因为宝宝刚生完，所以按摩的力度不要过大，适当就好。具体的方法是：在肚脐周围以画圈的方式轻轻地按摩，也可以上下揉动肚皮，这样的动作对于产后收腹很有帮助。

2.充足的睡眠

睡眠质量好的话，对妈妈的恢复很有利，因为睡眠不充足会导致体内毒素的积聚，会对妈妈的脂肪代谢产生影响，阻碍妈妈们的瘦肚子计划。

3.仰卧起坐收腹

相信很多妈妈都听说过仰卧起坐是可以减肚子的，的确，仰卧起坐的确有瘦肚子的功能，有毅力、有恒心的妈妈们可以试着做看看。

4.饭后多散步

晚饭后多散散步可以让妈妈的身体更快地恢复，也可以帮助妈妈瘦身。具体的散步方法是：抬头挺胸，步子迈得要大一点，一分钟走大约六十到八十米的路，胳膊要随着走路的节奏自由地摆动，每天步行半个小时到一个小时，走到微微出汗最好。

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