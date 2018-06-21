原来玩水要这样才好玩！快带孩子嗨起来

夏天到了，孩子们又可以尽情玩水啦~那么，孩子该怎么玩水，玩水时又该注意什么呢？今天小编就给大家普及一下孩子玩水的正确姿势，赶紧来了解一下吧~

孩子如何玩水，不妨根据他的年龄和能力发展状况来定：

▷ 一岁以下孩子

1岁以下孩子身体和能力尚未发育成熟，让他感受水的浮力，锻炼触觉反应即可。

小朋友都爱“拍打水花”这个游戏，不妨在洗澡时让他玩得痛快！除此之外，还可以带他玩“拧海绵”的游戏。建议先给孩子做个示范，把海绵弄湿后再拧干，接着把海绵递给孩子让他抓住，然后握着他的小手一起把海绵浸湿后再拧干。等到宝宝掌握要领后，给他一个塑料小碗，让他把水拧到碗中。

▷ 一到两岁孩子

这个阶段的孩子身体和能力都有所发展，玩水的方法变多了。玩耍时不但能感受到快乐，还是一种很好的学习方法。

推荐大家带孩子玩“容器盛水”游戏。用不同大小、形状各异的桶、壶、瓶、勺等容器让孩子盛水，孩子玩乐时会自然了解各种盛水容器的大小。“尝味道”也是一个不错的点子。在杯子里分别倒入饮料、淡盐水、果汁等，让孩子闻一闻尝一尝，了解它们不同的味道。

▷ 两到三岁孩子

这个时候，大家可要开动脑筋，宝宝玩水花样多更能发挥他们的想象力和创造力哦~

比如大家可以让孩子玩“盛水的气球”的游戏。取两到三个气球，接着往气球里注入不同量的水，然后把气球口扎紧。让孩子托着气球，感受气球的不同重量。也可以让孩子用手去捏气球，观察水在气球里是如何移动的。

另外，“雨后淌水”也很意思。下雨后，有些地方会有积水，让孩子穿好旧裤子、雨衣和雨鞋尽情地淌水吧。

只在室内玩水怎么尽兴？大家不妨多带孩子去室外尽情玩耍。不过，一定要确保孩子安全哦~

★ 游泳

孩子游泳不但可以让他尽情玩水，还能强身健体哦~3岁以下孩子最好去婴童游泳馆或亲子游泳馆游泳。游泳一定要循序渐进，慢慢增加孩子的时间。如果孩子闹情绪，不要强迫他下水游泳。

湖泊、池塘、小溪中水位深度不好掌握，又没有专业施救人员在旁看护，再加上水中可能有尖石、玻璃渣等，不建议大家带孩子去这些地方游泳。

★ 吹泡泡

大家最好去正规商店购买泡泡水给孩子玩耍。路边小摊出售的“三无”泡泡水如果洒在孩子脸上或者口中，都有可能造成身体上的损害。大家也可以自制泡泡水给孩子玩耍，方法很简单：在水瓶中加入少量洗洁精，摇匀后拿棒棒圈蘸着吹即可。

★ 玩水枪

哪个小朋友不爱玩水枪呢~不但可以感受水流的冲击，还可以和小伙伴一起玩闹。水枪最好选择威力较小的那种。另外，一定要告诉孩子们，不要对着其他小朋友的脸部、眼睛和耳朵射击！

★ 去水上乐园

这可是孩子玩水消暑的好去处。但注意哦，在参与游玩项目之前，大家一定要先确保孩子的身高年龄符合安全要求，然后跟孩子说清楚注意事项。还有，无论玩什么项目记得一定要听从工作人员的指挥。

孩子不管是在室内玩水还是在室外玩水，安全一定要放在首位：

√ 玩水时间不宜过长

孩子皮下纤维组织较薄，长时间玩水皮肤是承受不住的！如果皮肤上有被蚊虫叮咬、痱子等小伤口，就更容易遭到病原微生物侵袭。因此，大家带孩子玩水，一定要控制好时间哦~

√ 做好防晒工作

孩子皮肤十分娇嫩，到户外玩水一定要做好把防晒工作哦。防晒霜提前涂抹好，帽子太阳镜也要戴好。还有，孩子在户外超过2个小时，别忘了及时补擦防晒霜。

√ 大人全程监护

孩子溺水往往是悄无声息的，并不像电视剧看到的那样，疯狂拍打水面或是尖叫救命。所以说，大人要时刻注意孩子在水中的情况，不要让他离开自己的视线↓↓↓

另外，大家一定要提醒孩子不要去深水区，也不要靠近游泳池的排水口。发现孩子溺水，应立即施救，并及时拨打120急救电话。

√ 玩水后及时护理

夏天十分炎热，孩子玩水又比较嗨，体内水分会大量流失。若不及时补水，很容易造成孩子缺水。还有，孩子在水上乐园或泳池玩水后，大家一定要让他及时洗澡，把病菌、细菌冲洗干净，这样就不容易患皮肤病啦！

还有，最好让孩子用淡盐水漱口，并用酒精棉清理他的耳朵积水等，把细节工作做到位！

√ 注意水质情况

孩子去游泳池玩水，请大家不要带他去成人泳池。成人泳池人满为患，水里有很多细菌，孩子在里面玩水很容易被感染。还有，成人泳池通常使用氯气进行消毒，这也有可能影响孩子健康。

最后还要提醒大家，如果宝宝有感冒、发烧、腹泻、炎症感染、局部严重湿疹、刚打完预防针等情况，还是暂时不要让他玩水为好。

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