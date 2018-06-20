宝宝有摸奶瘾，千万别当他不懂事！

很多妈妈吐槽，自家孩子断奶后养成了一个摸咪咪的坏习惯，甚至到3、4岁都改不掉。哎呀呀，这可如何是好呢？这里有帮宝宝戒“摸奶瘾”的好办法，快了解一下。

宝宝之所以迷恋妈妈的咪咪，主要是因为以下这几个原因：

▷ 正常的情感依恋

著名发展心理学家和精神学家埃里克森认为，母乳喂养让宝宝获得身心上的安全与满足，使宝宝对妈妈的爱与乳房对应起来，形成了对乳房的情感依恋。

因此，很多宝宝在断奶后，依然想吮吸或想摸妈妈的乳房，这是对乳房依恋的情感需求，是一种十分正常的情感反应。

▷ 获得安全感

当宝宝感到不安时，往往会通过摸妈妈的咪咪来获得安全感。当然喽，他可能摸的是妈妈的耳朵、肚子、脖子……但不管摸哪里，都是依赖妈妈的一种表现啦~

▷ 与哺乳和断奶方式有关

宝宝吃母乳不但是生长发育的需要，也是一种良好的亲子沟通方式。如果大家在喂奶时漫不经心不注重交流，宝宝的心理需求就得不到满足。另外，断奶姿势不对，宝宝也容易情绪焦虑，缺乏安全感，引起摸咪咪的情况。

▷ 妈妈的溺爱和纵容

有些妈妈十分溺爱宝宝，对摸奶行为没有加以制止，或者架不住孩子哭闹而心软。长此以往，宝宝摸奶就上瘾了。

在断奶后纵容宝宝的“摸奶瘾”，不但不会让他获得安全感，还会影响性别意识的形成。所以一定要让宝宝戒掉！

影响安全感的构建

宝宝安全感包括物质安全感和精神安全感，它的构建有三个发展阶段：

第一阶段是宝宝1岁半前从母亲哪里获得安全感。主要包括获得母乳喂养的物质安全感，以及感受到父母关爱的精神安全感。

第二阶段是开始和妈妈脱离，形成对周围世界的安全感。主要包括断奶后通过其他食物填饱肚子的物质安全感，以及离开妈妈后周围世界依然是安全的精神安全感。

第三阶段是对这个世界产生更大的安全感。主要包括家人不在身边对周围环境的信任感，以及不断适应新环境的能力。

所以说，大家一定要让戒掉“摸奶瘾”，这是帮助他建立安全感的必由之路。只有不断的适应新环境，宝宝的安全感才能变得更加强大，以后可以独自解决遇到的各种问题。

不利于性别意识形成

0-3岁是宝宝性别意识认同和新角色认同的重要阶段。心理学家佛洛依德认为，性发展的三个阶段中，幼儿时期最为重要。这个阶段的的宝宝通过与家人的互动来探索和认知性别和性角色。因此，纵容“摸奶瘾”，对宝宝性别意识的形成十分不利。

宝宝3岁后，大家要让他知道，男孩和女孩是不同的。不但要学会保护自己的隐私部位不能让别人触摸，也要明白不能随便去摸别人的隐私部位，哪怕这个人是自己的妈妈。

宝宝得了摸奶瘾，大家只要正确引导就不难帮他戒掉，接下来来学该怎么做。

★ 理解认同孩子情绪

宝宝在成长过程中，对妈妈的乳房有着不一般的特殊感情，因此大家在帮助宝宝戒掉“摸奶瘾”的时候，首先应理解并认同宝宝的情绪，千万不可粗暴对待。

大家要及时给予宝宝心理上的安慰，比如一个亲吻或一个拥抱等，这样可以消除宝宝焦虑不安的情绪，让他感受到妈妈的爱。

★ 给孩子时间慢慢来

让宝宝戒掉“摸奶瘾”，需要给他一个过渡时间慢慢来。在过渡时间内，大家要逐步减少宝宝摸奶次数，让他慢慢适应。请大家注意，在此期间内不能朝令夕改，使宝宝产生凌乱感。

★ 转移宝宝的注意力

宝宝想摸奶，大家可不能强行制止，这样会让宝宝很伤心的！正确的做法是，用新鲜事物转移宝宝的注意力，减少他对乳房的关注。

当发现宝宝要去摸乳房时，大家可以给他讲故事、做游戏或去户外活动等，丰富宝宝的日常生活，慢慢戒掉摸奶的坏习惯。

另外，如果是男宝宝，大家要让他多和爸爸接触，多和男生一块玩耍，培养他的阳刚之气。

★ 为宝宝找个替代品

宝宝有摸奶瘾或许是他内心依恋的一种表现，大家不妨给他找个一个新的依恋物。这个依恋物可以是一个小汽车、一个毛绒玩具、一个布娃娃等。只要这个依恋物不会对宝宝安全产生威胁，什么形式都可以。

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