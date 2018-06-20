出现这五种熊行为,你千万别惯着孩子!

在如今的家庭，不管是父母还是家里老一辈的人往往都会特别宠爱孩子，而这种做法大多会给孩子的成长发育带来不利影响。特别是孩子出现下面五种行为时，你可万万不能惯着他：

1.到点不睡觉

很多孩子到点不睡觉还继续在玩，丝毫没有准备睡觉的意思。有些家长会纵容孩子再玩一会，而长此以往，孩子就难以养成良好的生活习惯。

建议家长这时候可以指指墙上，让孩子看看是不是已经到睡觉的时间了，只有按时睡觉，才能帮助长个子，早上才能早点起床上学。

2.顺手牵羊

有的宝宝，尤其是在3、4岁的年龄段，看到自己喜欢的东西时会顺手牵羊带回家。建议遇到这种现象，家长要先问孩子东西是哪拿的，接着立即带着东西孩子去失主那，将东西还给失主并跟对方道歉，这一系列的举措会让孩子学会勇于承担错误。

3.得不到就动手

有的孩子在玩耍时，一旦得不到自己想要的就会动手打人。面对孩子的这种行为，家长要给予批评，让孩子了解打人是不对的，要跟对方道歉。此外，家长还要给孩子一些惩罚，让孩子了解，打人解决不了任何问题，时间久了孩子自然也就会改掉。

4.说谎

在6-7岁这个年龄段，孩子犯错后，经常会找借口在父母面前说谎。孩子不说实话，其实大多是害怕父母不再喜欢自己，会责骂自己。因此，家长首先要打消孩子的顾虑，让他知道爸爸妈妈不会因为你犯错就不再喜欢他，要鼓励孩子说实话。等到孩子说实话之后，家长可以第一时间给孩子一个拥抱，作为他没有撒谎的表扬。

5.看见玩具就不走

下面这个场景你一定很熟悉，在商场里，看到自己心仪的玩具后，有的孩子会立即停下脚步，不管怎么说就是不肯走。面对孩子这种行为，家长要明确表明自己的态度，不管怎么样都是不会买。如果孩子不听，继续无理取闹，家长可以置之不理。

如果无条件妥协，只会让孩子更加任性。可以等到孩子情绪平复之后，通过讲道理或是讲故事的方式让孩子明白道理。

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