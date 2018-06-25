童鞋也会致性早熟！含有这个成分都不安全

前不久，北京质监局对6类39批次的儿童用品开展了监督抽查和风险监测，其中发现康博有一款儿童网布运动鞋(货号：D8261)的邻苯二甲酸酯项目不符合相关标准要求，可引起儿童性早熟！

邻苯二甲酸酯是什么鬼？

邻苯二甲酸酯(PAEs)是一种非常常见的增塑剂，可让塑料变得柔软有弹性，被广泛应用于玩具、食品包装材料、塑胶容器、化妆品、乙烯地板和壁纸、医疗用品、清洁剂等数百种产品。

这是一种低分子成分，很不安分，容易从塑料中迁移出来，可通过消化道、呼吸道、皮肤接触等途径进入人体。如果邻苯二甲酸酯含量较高，使用时和皮肤分泌的汗、油脂或酸碱等物质接触后更容易析出。

对儿童危害大

据相关研究发现，儿童比成人更容易摄入邻苯二甲酸酯。

含有邻苯二甲酸酯这种成分的产品，和孩子亲密接触，比如有可能被孩子放入口中。如果接触时间足够长，可致其溶出量超过安全水平，损害儿童的肝脏和肾脏；使男童性器官发育不全、睾丸功能障碍，出现男孩女性化特征，造成女童性早熟，乳腺提前发育。

所以大家儿童用品中的邻苯二甲酸酯一直备受关注。

国家有相关标准

事实上，《国家玩具安全技术规范》有相关规定来限制增塑剂的使用范围，而且增加了对邻苯类6种增塑剂的要求，目前限量值和欧盟现行规定等同。

然而，虽然近年来，邻苯二甲酸酯使用超标新闻报道屡见不鲜。除了玩具，文具也是重灾区。不知大家还记得“包书皮有毒”事件，这里说的毒其实指的就是塑化剂。

之前，也有新闻爆出检测的橡皮9成都含苯二甲酸。而这只是冰山一角，想想看孩子经常接触的文具大多都是塑料制品，比如书包上的印花、尺子、笔等。但目前，文具中使用邻苯二甲酸酯规定限量并没有国家标准。

如何保证孩子安全？

这里主要针对儿童玩具。

* 看认证

看玩具包装说明很重要。先确定是不是三无产品，没有标明厂名、厂址及合格证的通通别买。然后看是否有3C认证标志，有CCC标志(国家强制安全性认证)质量更有保障。

很多宝妈爱给孩子买进口玩具，应注意看看说明上是否有原产地、地区和代理、进口商在国内依法登记注册的名称和地址，以及CIQ(中国出入境检验检疫局)标志。

* 闻气味

如果玩具味道刺鼻，请不要买，避免让孩子受塑化剂、甲醛2种物质双面夹击。

* 看颜色

不建议买颜色过于鲜艳的玩具。此类产品除了添加塑化剂，其他重金属的含量也可能超标。不少宝宝喜欢啃咬、吮吸，不利于他们健康。

另外，最好避免给孩子选印花款式衣服。要知道，这类衣服上使用的一般是速溶印花，虽说好看又牢固，但主要成分是塑化剂。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)