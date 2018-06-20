宝宝感冒了？盘点父母最关心的四个问题

宝宝有很多可爱的第一次，但他的第一次鼻塞咳嗽可能就没那么可爱了。特别是因为宝宝不能告诉你他的感受，你可能会担心孩子是否呼吸困难。下面，针对父母最关心的几个问题，育姐帮你一一解答：

1.如何防止宝宝生病？

健康、足月的婴儿出生时，抗体通过脐带传递，帮助他们在头六个月抵抗疾病，而母乳提供了额外的抗体。但是宝宝的体质毕竟比不上大人，一些外界的因素依然容易让其生病。特别是如果你家里有人生病了，那么要确保他打喷嚏或咳嗽时要捂嘴，避免空气传播。

2.怎样才能帮助患儿呼吸？

为了清除堵塞，你可以在宝宝每个鼻孔里放两滴盐水。然后，用橡胶球吸出松动的黏液：挤压球茎，将顶端插入鼻孔；慢慢地释放，然后把黏液倒进杯子里，然后在另一边重复。在宝宝的房间里使用冷却喷雾加湿器，也会让他的鼻腔保持湿润，这有助于粘液流出。

3.宝宝胃口不好怎么办？

抽鼻子和咳嗽可能会使宝宝失去胃口。鼻塞也会让他吃东西的时候变得更加困难，因为他还太小，在吞咽的时候不能用鼻子呼吸。为了确保他不会脱水，给他少食多餐，并在喂食前15分钟从鼻子里吸出粘液。如果他在吃饭的时候变得烦躁不安，那就给他一个喘息的机会。如果他表现出脱水的迹象——他每6到8个小时没有换尿布的话，那么他就会昏昏欲睡，很难醒来，或者不会流泪，出现这些症状都需要及时就医。

4.什么时候要带宝宝看病？

宝宝感冒时，你会注意到他会流鼻涕、咳嗽、轻微的发烧。但如果婴儿3个月或更小，直肠温度高于38℃，请及时就医诊治。如果宝宝超过3个月和温度高于38.6℃，你可以在医生指导下给他喂对乙酰氨基酚，但是如果没有好转或者发烧持续超过一天都需要立即就医。注意，大多数咳嗽或感冒药对6岁以下的儿童是不安全的，所以不要盲目就医。如果宝宝出现紫色的疹子，呼吸急促，或者咳嗽加剧，请立即就医。

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