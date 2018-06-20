别让宝宝缺铁了！会有认知缺陷

铁是制造血红蛋白的必需营养物质，血红蛋白是血红细胞的重要组成部分，它能将氧气输送到全身。当身体得不到足够的铁，红细胞就不能充分的产生，组织和器官就不能得到足够的氧气——而这一切都是帮助孩子发育的要素。如果婴儿缺铁，Ta可能会经历认知和行为发展的缺陷和延迟。

妈妈缺铁，孩子也要检查

在前六个月，母乳喂养的宝宝能够从母乳中吸收铁。母亲贫血或缺铁的话，应该让宝宝接受缺铁的检查。一旦婴儿达到6个月，一个快速生长的时期和辅食的开始，他们的第一个食物需求应该是铁。多吃富含铁元素的食物有助于预防婴儿贫血。7-12个月的婴儿其铁的推荐摄入量是每天11毫克。如果你怀疑孩子可能患有贫血——症状包括疲劳、易怒和气短，那么建议就诊，儿科医生会检查孩子的血红蛋白水平。

给宝宝吃含铁丰富的食物

婴儿出生时通常有足够的铁质储备，并能持续4到6个月。一旦铁强化食物被引入，婴儿的铁需求就会被满足。传统的做法是先将单谷谷物作为固体食物，其次是蔬菜、水果和肉类，现在你可以把一种纯谷物作为第一种食物。大多数单一谷物都是用铁强化的，也会成为婴儿铁的好来源，等到孩子稍大点，提供肉类也能提供更高的蛋白质、铁和锌。确保孩子的辅食包括富含维生素C的食物(如豌豆、绿叶蔬菜和浆果)以及富含铁的食物，以增强铁的吸收。注意，为了防止窒息，宝宝的第一种固体食物应该是制作成泥状。

试试以下富含铁元素的食物：

铁强化谷物

铁强化配方奶(标准牛奶配方)

绿叶蔬菜(菠菜，羽衣甘蓝)

杏子

李子

葡萄干

豌豆

豆类、扁豆和其他豆类(白豆、利马豆、鹰嘴豆)

红肉(牛肉、火腿、羊肉、肝)

注意！缺铁导致的贫血症状

宝宝贫血会出现面色发黄或苍白，食欲不佳，口唇缺乏血色。精神不济、不爱动，常常有烦躁不安的表现，对周围事物也不感兴趣。贫血较重的宝宝可出现生长发育迟缓，机体抵抗力下降等症状，表现为易感冒及感染各种疾病，如消化不良、腹泻、肺炎等。

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