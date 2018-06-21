让小家伙自己吃饭，快来Pick秘籍吧！

很多家长反应，每次给宝宝吃饭都是一场战役，因为孩子不肯吃只能追着喂，大人都快累死了。这种方法确实不可取，因为会这对孩子成长发育不利。那么如何让孩子自主吃饭呢？

长期喂饭对宝宝的不利影响

1.影响消化吸收

为了防止孩子裹饭，家长喂饭往往比较快，孩子就难以充分咀嚼，食物得不到很好的消化吸收，影响宝宝对营养的吸收。

2.推迟建立吃饭的意识

家长就追在孩子后面喂饭，这会让宝宝产生进入误区，认为吃饭是在跟父母玩耍，不会将注意力放在吃饭上面，自然也就不会自主吃饭。

3.影响宝宝精细动作的建立

宝宝吃饭是一整套精细动作的建立，可以很好地锻炼宝宝的协调平衡能力，但是父母喂饭会剥夺宝宝这种锻炼的机会，影响精细动作的建立与发展。

4.宝宝肥胖

宝妈往往不清楚孩子有没有吃饱，所以就会不停都给宝宝喂，这样往往会造成宝宝肥胖。

5.加大宝宝心理负担

孩子不喜欢吃饭，逃避吃饭，家长便会责骂或是强迫孩子吃，这样会让孩子心里产生负担，进一步会抗拒吃饭。

如何让孩子自己吃饭

1.给宝宝做个好榜样

父母跟宝宝吃饭时间要保持一致，然后将宝宝的餐椅放到餐桌旁，让宝宝跟大人一起吃饭，大人吃的有滋有味，宝宝自然也就有样学样。

2.10个月左右开始练习

10个月左右宝宝会对餐具十分有兴趣，家长可以给宝宝准备一套儿童餐具，让宝宝自己去玩，然后再让宝宝自己去抓取食物，这中间宝宝会了解美味。之后让宝宝练习拿餐具，让ta自己送进嘴里，这期间，家长可以帮助孩子完成动作。在锻炼期间，家长不要嫌弃孩子吃得慢或是弄得到处都是，18个月后，宝宝就能自己独立吃饭了。再大一点的，孩子就能跟大人一起进餐。

3.采取饥饿疗法

如果宝宝不饿，家长可以采取饥饿疗法，万万不要给孩子零食，这样宝宝就知道不吃就会难受。要知道，饿上一两顿不会影响宝宝生长发育的。

4.吃饭按规律

一日三餐要固定的时间，这样才能让宝宝养成好的饮食习惯，这样到点了宝宝就会有饥饿感，如果要给宝宝加餐，不要在饭前，最好是在两餐中间。

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