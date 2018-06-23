宝宝玩积木 好处竟然这么多

生活中，很多家长都喜欢给孩子买各式各样的玩具，尤其是孩子喜欢的，更是会买上一堆。但是玩具太多，一是会浪费，二是会让孩子不知道玩什么。其实玩具买得多，不如买得好。那么，哪种玩具适合小朋友呢？育姐推荐一款——积木！

1.培养好奇心，开发想象力

积木颜色、种类有很多，这会让孩子产生好奇心，他们会迫不及待地想要玩耍。而且积木也能开发宝宝的想象力，因为积木能随便搭，孩子想要搭成什么样就能搭成什么样。

2.锻炼手脚协调能力

家长可以让宝宝玩积木，这能锻炼宝宝手脚协调能力的发展，效果也非常明显。

3.培养主动玩耍的能力

与其他玩具相比，积木更能给宝宝带来乐趣，因为他们会开动小脑袋，思考怎么搭才能达到自己想要的效果，这就是培养孩子主动玩耍的能力。

4.增进孩子与父母之间的感情

3岁以下的宝宝玩积木，需要家长在旁边帮忙才行。因此，家长可以将积木作为一个家庭游戏，全员参与其中，这样可以增加亲子之间的关系，让孩子感受到父母给自己的爱，孩子长大之后也会变得更加有自信。

5.促进语言与社交能力

在宝宝玩积木时，家长不妨向宝宝借上几个，在借到手之后跟宝宝说一声谢谢，模拟人际交往场景，让宝宝体会一下。这对宝宝以后的语言社交能力也有很大的帮助。孩子在跟其他小朋友玩耍时，也就可以很好地进行沟通与交流，这对孩子以后语言发展与社交能力都非常有利。

积木的好处有很多，但家长一开始可以给宝宝拿几个，先让宝宝研究研究，然后再慢慢增加积木的数量，以此来帮助宝宝更好地成长！

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