父母能做到这几点，孩子未来一定很孝顺！

父母当然希望子女能够孝顺的，那么如何培养有孝心、懂得孝顺父母的孩子呢？其实，在孩子的成长过程中，父母对于孩子的影响最大，父母的言行举止都能够影响到孩子的成长。所以，一个孩子孝顺不孝顺跟孩子的父母是有很大的关系。看看你是否做到以下几点：

父母要有孝心

要想培养孩子有孝心，父母是最好的学习榜样。如果父母有孝心，对生养自己的父母亲表现出极大的孝顺，那么孩子也会受到自己的影响，成为一个有孝心之人。所以说，孝顺的父母往往会有孝顺的子女。

尊重老弱病残者

一个人对老弱病残者表现出极大的尊重，则表示这个人有着高尚的品德，不会因为他人的特殊而产生歧视，尊重与孝顺都是出于人的善良，因此能够尊重弱者的人往往也是孝顺的人。

有感恩之心

当孩子学会感恩时，他就会感恩父母，因为父母将自己带到这个世界，并用尽他们的一生来教育、培养自己，懂得感恩的人往往是有孝心的人。

不以打骂为教育方式

如果父母总是用暴力的行为对待孩子，那么孩子就会对父母产生憎恶之心，想要逃离父母的魔爪，当孩子能够独立时，他就会并尽全力离开父母。而且父母的暴力也会对孩子的心理产生不良的影响，很容易导致孩子的心灵扭曲。总之，有暴力倾向的父母不利于孩子的身心健康。

不过分宠溺孩子

父母疼爱孩子可以理解，但是过分宠溺孩子就不应该了。多数父母宠溺孩子只会落得孩子叛逆的下场，最后孩子不仅不会孝顺自己，甚至还会将自己弄得筋疲力尽，自己得到的尽是无奈与后悔。如果不想自己年老时后悔，就不要过分宠溺孩子，不要让他们觉得父母给予自己的东西是理所当然的事情，应该让孩子做的事尽量让孩子自己完成，这才是教育孩子的正确方式。

简单一句话，要培养有孝心的子女，就要父母们以身作则，以自己良好的言行举止影响孩子。

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