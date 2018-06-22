年轻妈妈躲在屋里八个月不出门 原因让人动容

既希望养女找到自己的亲生父母，但又害怕一旦找到了自己就要失去她。这是小囡妈妈这3年来最真实的矛盾心理。

警方解救17名婴儿

据4·11苍南县特大跨省拐卖儿童案已经过去3年多了。2015年4月4日，浙江警方苍南县灵溪镇双益小区旁的一老房子内抓获了正在进行拐卖儿童交易的9名犯罪嫌疑人，并解救出1名男婴，自此揭开一桩震惊全国的特大跨省拐卖儿童案。

据悉，此案中被拐卖27名婴儿有17名被解救。最大的只有3个月，最小的都还没满月。因为受了很多苦，他们都又黑又小。之后，其中7名被寄养在苍南福利院。现在，这些被解救的孩子过得怎么样呢？

找不到婴儿的亲生父母

最初，警方想把被解救孩子送回亲生父母身边，可很快他们发现这条路是一个死胡同。这些孩子们都经过多次转手、层层加价，再被贩卖到福建、浙江等地。而几个主犯因为经手孩子太多，也搞不清楚他们的来历。

只有2 名婴儿的身份找到了答案。一个男婴是非婚生子，妈妈是苍南本地人，未婚先孕产后卖掉了他，案发后被家人领回。另一个男婴的父母是涉案人员，爸爸被判刑，妈妈被缓刑。民警千里迢迢赶到中缅边境的澜沧江边，男婴妈妈拒收“送出去就不要回来了！她爸爸坐牢，我也养不起。”

据悉，大部分婴儿都是弃婴，是父母亲手交易，即便警方动用了先进的DNA甄别系统也无果。这些回不了家的孩子只好暂时待在苍南县福利院。最初，孩子们的名字由解救地表示，比如福安锦鸡隆、高速口等。后来，福利院给他们按百家姓排序取了姓氏。

孩子们终于有了姓名和家人

2015年底，民政部、公安部下达了《关于开展查找不到生父母的打拐解救儿童收养工作的通知》：查找儿童生父母或其他监护人12个月后无果的，可以被收养。

消息一曝出，好多市民纷纷报名。综合家庭环境、收入情况等各方面，最后定下6户家庭。户主年龄在35—40岁，职业有商人、公务员、老师等。随着被收养或寄养，孩子们临时取的姓氏也被更改，有了自己的名字和家人。那名被妈妈拒收的男婴也找到了一户合适的家庭寄养，如今已经3岁了，健康而快乐。

小囡是这起案件中唯一的一名女婴，她被匆匆赶来的养父母一眼相中。如今谈起第一次看到小囡的情景，小囡妈妈语气里带着兴奋。她告诉记者，当时几名婴儿正在睡觉，小囡突然睁开眼睛乌溜溜的眼珠一直盯着她。夫妻俩越看小囡越爱，觉得她就是他们家孩子，只是找了好久才终于找到！于是，他们赶紧办了手续，担心慢了一步小囡被别人“抢”走了。小囡妈妈一路抱着来之不易的女儿回家，路上有点累想换老公抱，但刚一松开小囡就哭闹。这让初为人母的小囡妈妈十分心疼。之后，为了小囡，小囡妈妈假装怀孕，整整8个月没出门，然后才抱着小囡出现告诉大家她是自己和老公的女儿。

前不久，小囡妈妈抱着小囡到公安局做DNA比对。因为害怕失去女儿，她非常忐忑“一方面，我当然希望孩子能找到自己的亲生父母。可又害怕一旦比对成功，我就要失去她了，心里真的很矛盾。”

据了解，另外几个孩子也有爱他们的父母。

愿每个孩子都能被这个世界温柔以待，即便曾吃过苦也能苦尽甘来。

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