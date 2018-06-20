敲黑板！孩子喜欢超级英雄并不是好事

从本质上来说，超级英雄代表的是正义的力量，他们为小人物挺身而出，因为他们高尚的品质而受到尊敬。不过最近有研究发现，这些受人欢迎的角色对于小孩子成长的影响可能是负面的。

崇拜超级英雄有负面影响

《异常儿童心理学杂志》上的一份研究报告中，研究人员发现，在学龄前儿童中，喜欢超级英雄文化的孩子更容易做出一些不恰当举动。

这项报告的作者、布里翰青年大学的家庭生活学院副教授SarahM.Coyne表示，孩子更容易注意到超级英雄性格中有攻击性的那一面，而不是积极的方面。似乎孩子总是纠结于不恰当的这一点性格，而忽略了超级英雄的许多积极特征。

在这项研究中，Coyne和她的同事采访了240个接触过超级英雄文化的孩子。当孩子们被问及他们最喜欢蝙蝠侠、美国队长或蜘蛛侠等超级英雄的哪一项特质时，20%的孩子说他们喜欢超级英雄的暴力能力，也喜欢超级英雄在生气时可以杀人。这似乎导致了孩子的一些不良行为。在最初采访一年后，研究人员发现，那些经常接触超级英雄文化的孩子通常在身体和人际关系上更有攻击性。

父母需要正确引导孩子

不过，Coyne表示，与其把所有的超级英雄当成坏人，把英雄玩偶扔进垃圾箱，有一个更好的办法，那就是与孩子开诚布公的谈话，限制孩子接触各种媒体的年龄。

Coyne说：“超级英雄其实本身就有很多可取之处，所以我们应该把重点放在这上面。”她建议父母引导孩子正确认识超级英雄的积极特征，同时向孩子解释，他也可以拥有一种特殊力量，善良、理解、忠诚、善解人意、能够不诉诸暴力而为他人挺身而出。

浅谈迪士尼公主文化的影响

Coyne还有一项有关迪士尼公主效应的研究也很有名。在研究过程中，Coyne和她的同事发现，受迪士尼公主文化影响越深的女孩，越容易受性别限制，长大后越不会从事以往被认为是“男性”的职业，包括科技领域。受迪士尼公主文化影响越深的女孩，身体形象也会更糟糕。

另一方面，研究人员发现，偶尔看公主电影或玩洋娃娃的男孩更有自尊心，对他人更有帮助。Coyne希望通过这些研究，能让孩子在电视媒体中找到平衡。

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