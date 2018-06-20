男童失踪2年，8岁哥哥邻居家发现其尸体

据《印度时报》报道，6月1日，印度8岁小男孩奈德在邻居家意外找到了失踪2年的弟弟。而此时，弟弟已经成了一具尸骨，被藏在木箱之中。

哥哥意外发现失踪弟弟的尸骨

这件事发生在印度加济阿巴德市，2016年12月1日，奈德的弟弟，当时年仅4岁的扎伊德突然失踪了。家人为此苦苦寻找了两年时间，却什么也没有找到。

今年6月1日，奈德在和其他小朋友在一起玩球的时候，不慎将球打进了邻居家里。于是，奈德便悄悄地溜进邻居家捡球。在找球时，奈德在邻居家的露台发现了一个神秘的木箱。出于好奇，他打开了木箱，发现里面竟藏了一具尸骨！而这具尸骨穿的正是弟弟扎伊德失踪时的那件校服。

受到惊吓的奈德立即回家，将此事告诉了自己的父母。弟弟失踪的真相，就此被揭开。

家人曾为弟弟支付高额赎金

原来，弟弟扎伊德失踪几天之后，绑匪打电话给奈德的家人索要8万卢比（约合人民币7620元）的赎金。但是，家人交了赎金后却依然没有见到失踪的扎伊德。直到两年后，哥哥奈德才找到弟弟的尸骨。

据了解，这名邻居已经与奈德一家相处了15年之久。他对此表示，扎伊德失踪前1个月，亲戚就把这个木箱送给了他，他放在露台从来没打开过，也没有闻到什么异味。

目前，警方正对此案展开深入调查。

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